LeaderTask: die Veröffentlichung der aktualisierten Windows-Version

(fair-NEWS) Der populäre Aufgabenplaner LeaderTask verkündet eine umfassende Aktualisierung seiner Windows-Version. Ab sofort können Nutzer die neue Programmversion von der Firmen-Webseite downloaden. Jedem neuen Nutzer wird eine siebentägige Testmöglichkeit gewährt.



In der neuen LeaderTask-Version sind etwa zehn verschiedene Techniken des Zeitmanagements implementiert. Dazu wurden dem Programm viele nützliche Features hinzugefügt, die die Hauptfunktionen des Aufgabenplaners erweitern.



LeaderTask bietet folgende Optionen:



- Möglichkeit zur Kommunikation in einem separat erstellten Chat;

- Möglichkeit zur Teilung einer Aufgabe in Teilaufgaben;

- Zusammenfügen von Aufgaben in ein Projekt;

- Erstellen von Fristen zu den Aufgaben;

- Aufgabenverteilung für einen Arbeitstag;

- Aufgabenplaner für ein komplettes Jahr.



Bei richtiger Kombination von verschiedenen Optionen kann man nicht nur die Ausführung von Aufgaben verfolgen, sondern auch die Arbeitsaufgaben sachkundig aufteilen.



Zurzeit arbeiten die LeaderTask-Entwickler an der neuen Programmversion für OS X. Außerdem sind im Laufe von 2017 einige Veränderungen angekündigt, die dem Kunden dabei helfen sollen, sich noch schneller in den Business-Aufgaben zu Recht zu finden.