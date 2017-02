4-Sterne Wellnesshotel HERBARIUM in Polen: Ruhiges Hotel zum Wohlfühlen und Entspannen

(fair-NEWS)

Berlin, Februar 2017 – Das eine Stunde Autofahrt von Posen entfernt liegende 4-Sterne-Wellnesshotel HERBARIUM bietet eine Oase der Ruhe und Erholung in grüner Landschaft auf der Gnesener Seenplatte (polnisch Pojezierze Gnieźnieńskie). Das im Jahre 2014 neuerbaute Hotel liegt in absolut ruhiger Lage direkt am idyllischen Chomiąskie-See, umgeben von einer 6 ha historischen Parkanlage in der kleinen Ortschaft Chomiąża Szlachecka.Das Hotel ist in drei getrennten Gebäuden (Hotel, Restaurant und Spa-Bereich) untergebracht, die mit einem unterirdischen Tunnel miteinander verbunden sind. Es beherbergt 54 Gästezimmer in fünf verschiedenen Kategorien, ein Gourmet-Restaurant und einen Spa- und Wellnessbereich.Modernes Design, hochwertige Inneneinrichtung und helle Farben verleihen den Zimmern ihren besonderen Charme und versprühen eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Die zeitgemäße Ausstattung mit elegantem Bad, Klimaanlage, WLAN und Flachbildfernseher mit Sat-TV sorgt für einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt.Kulinarische Gaumenfreuden erwarten Hotelgäste im vornehmen Restaurant mit herrlichem Seeblick, das eine Fusionsküche sowie regionale und polnische Spezialitäten anbietet. Es werden vor allem saisonale, frische Produkte aus der Region und Gemüse, Obst und Kräuter aus dem eigenen Garten verwendet. Das Restaurant präsentiert sich als Slow Food Unterstützer und ist im einflussreichsten Restaurantführer Gault-Millau erwähnt.Zum Entspannen und Relaxen lädt der schöne Spa-Bereich mit Innenpool mit Panoramablick auf den See und Park, Saunalandschaft und Wellnessabteilung ein. Die kleine aber feine Wellnessabteilung bietet traditionelle und innovative Gesichts- und Körpertreatments mit hochwertigen Naturprodukten der Firmen PHYT’S i KURLAND sowie vielfältige Massagen-Arten an.Der herrliche Seeblick, die rundum intakte Natur sowie der erlesene Wohnkomfort und die exzellente Gastronomie des Hotels versprechen pure Erholung und Entspannung. Es wurden für die Saison 2017 erstklassige Arrangements zusammengestellt, um Wellnessliebhabern und ernährungsbewussten Menschen einen erholsamen Wellnessurlaub zu bieten. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Arrangements für jeden etwas Passendes dabei. Während des Urlaubs sind viele Inklusivleistungen im Preis schon inbegriffen, so kann man den Aufenthalt ganz entspannt genießen - ohne Extrakosten. Die Arrangements werden auf dem selbstständigen und unabhängigen Reiseportal Polen-Wellnessurlaub.de zur Verfügung gestellt und können sicher und bequem mittels des Buchungsformulars gebucht werden.Weiterführender Link zu den Angeboten und Buchungsmöglichkeiten: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,21,herbarium-hotel-spa Polen-Wellnessurlaub.de – Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: HERBARIUM Hotel & Spa ****