Weltneuheit Paperpearl weckt weltweit Interesse

Rottenburg/München. Die Faszination ist greifbar, das Interesse quer über den Globus geweckt: Von China bis in die Ukraine reichen die Anfragen, die der Auftritt der Marke „Paperpearl" auf der größten Konsumgütermesse der westlichen Welt, der Ambiente, auslöste. Und schon packt die Schmuck-Manufaktur im Landkreis Tübingen wieder ihre Musterkoffer, diesmal für die internationale Schmuckmesse Inhorgenta in München [18. - 21.02.17 in Halle C2-A, Stand 123].Eben noch Geheimtipp, jetzt ein Must-have: Plötzlich ist Paperpearl-Schmuck und die Geschichte seiner Designerin Heike Gödecke in aller Munde. Denn sie ist zugleich Erfinderin: Paperpearl ist der Name einer Weltneuheit – eines nie dagewesenen Materials, erschaffen als Basis einer einzigartigen Schmuckkollektion. Ein großer Privatsender hat ihren Fernsehauftritt angefragt, die Einladung zur Teilnahme am Schmuck-Award trifft ein, Zeitungen von Deutschland bis Spanien fragen nach Interviews. Die Termine sind noch kaum sortiert, da betritt ein Team samt Fotograf die Paperpearl-Manufaktur. Das „Schwäbische Tagblatt" inszeniert eine lokale „Shopping Queen" – der Schmuck dazu soll aus Rottenburg am Neckar kommen, eben von Paperpearl. Geheime Rezeptur: Aus der Natur Denn Heike Gödecke hat erfunden, was Designer weltweit suchen: Neues Material aus natürlichen Fasern. Sie arbeitet mit Flachs, einer Pflanze, die in feine Fasern verarbeitet und für Paperpearl nach geheimer Rezeptur veredelt wird. Das Paperpearl-Material ist weltweit einmalig: Es hat eine ganz eigene Struktur, ist wasserfest, federleicht und trägt sich unvergleichbar auf der Haut. Zugleich entsteht beim Schaffungsprozess ein faszinierendes Kaleidoskop an Farben – gebannt in Ringe und Ohrringe, Armband, Kette und Collier.Jedes Schmuckstück ein UnikatIn Rottenburg wird das innovative Material liebevoll von Hand zu Perlen geformt, aber: „Wer sagt, dass immer alles so bleiben muss, wie es war?" Die Künstlerin hat ihre Faszination für Perlen in Würfelform entdeckt. Und sogar noch eine dritte Art Perlen geschaffen, die tubulare Linie Tao von Paperpearl.In spannungsvoller Kombination mit Edelstahl entstehen Schmuckstücke von individuellem Charakter in über 60 leuchtenden Farben. Aus jedem Vorgang erwachsen neue, feinste Strukturen und Muster – jedes Paperpearl-Schmuckstück ist ein Unikat. www.paperpearl.de



Bildinformation: Ring Royal blue und Collier Iris by Paperpearl. Foto: Paperpearl.