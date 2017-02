Wie wichtig Tradition in der Kirche ist

(fair-NEWS)

Des Kaisers neue Kleider aus dem bekannten Zitat amüsierten die Hofuntertanen, aber Kleidung ist bis heute ein wichtiges Statement und dient nicht ausschließlich dem Umstand, sich zu bekleiden.Es gibt Kleidungsstücke, die unterliegen bestimmten Traditionen und verdeutlichen Werte allein durch ihre Farbe oder den Anlass, zu dem diese getragen wird. Ein typisches Beispiel ist Priesterkleidung, die in einem deutlich abgesteckten Rahmen getragen wird und den Besuchern verdeutlicht, wer vor ihnen steht.Das frisch gestärkte Collarhemd ergänzt den Eindruck des Priesters, der in akkurater Priesterkleidung darauf angewiesen ist, nach außen hin Vorbildwirkung zu zeigen. Auch wenn die Farben vom Collarhemd inzwischen deutlich farbiger werden, ist Priesterkleidung vielen Vorschriften unterzogen und ist von einem allzu krassen Veränderungsprozess gefeit.Auch die kostbaren handbestickten Paramente, die beim Gottesdienst zelebriert werden, bestechen durch ihre bis heute bestehende Pracht und den glitzernden Verzierungen. Manches Altartuch ist älter als man annehmen möchte und dennoch würde niemand eines der Paramente vorzeitig aus dem Dienst beordern. Hier gilt es, altbewährte Werte zu veranschaulichen und wie die Priesterkleidung möglichst von Zeit und Veränderung fernzuhalten. Nicht jeder Besucher des Gottesdienstes heißt die Veränderungen in der Gesellschaft, die auch immer mehr Einfluss auf die Kirche haben, gut.Den Gottesdienst besuchen heißt für viele der Schäfchen oftmals auch, sich einem Priester an einem Ort anzuvertrauen, der wie einst von negativen Einflüssen verschont bleibt und Geborgenheit verspricht. Generell ist zwar eine Veränderung nicht zwangsläufig negativ behaftet, aber Collarhemd und Paramente gewinnen durch ihre Treue an vergangene Zeiten.



Bildinformation: Paramente