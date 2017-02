Kuck + Schmidt Group in neuen Räumen: Frankfurter Unternehmen vergrößert sich

(fair-NEWS) Frankfurt am Main, 19. Februar Seit kurzem ist der Dienstleister für aktiven Kundendialog Kuck + Schmidt in der Frankfurter Hugo-Junkers-Straße zu finden. Hier bietet das Unternehmen nun seine Leistungen rund um die Themen Contactcenter, Callcenter und Fulfillment-Lösungen auf ca. 800 m² an – modern ausgestattete Arbeitsbereiche und aktuellste Technik inklusive.



Der Telefondienstleister verzeichnet schon seit mehreren Jahren ein kontinuierliches Wachstum. „Es war uns klar, dass wir spätestens Ende 2016 an unsere räumlichen Grenzen stoßen werden“, erklärt Jörn Schmidt, der zusammen mit André Kuck das Unternehmen leitet. „Insgesamt haben wir zwei Jahre intensiv gesucht, bevor wir einen Ort gefunden haben, der uns wirklich überzeugt hat.“



Das Gebäude in der Hugo-Junkers-Straße 3 bietet für das Frankfurter Unternehmen viele Vorteile. Dazu gehört die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ebenso wie die Parkplatzsituation. „Das war ein wichtiger Punkt, weil es vielen unserer Mitarbeiter die Anfahrt erleichtert.“ Auch die Ausstattung im neuen Gebäude ist speziell auf die Bedürfnisse des Mitarbeiter-Teams zugeschnitten. „Wir übernehmen für unsere Kunden die Kommunikation mit ihren Kunden – zum Beispiel als ihre Telefonzentrale, als Ansprechpartner für ihre Kunden im Bereich Information, Reklamation oder Bestellung sowie bei Aktionen im Marketing oder Vertrieb. Das heißt, dass wir aktiv mit Kunden am Telefon sprechen, E-Mails beantworten oder chatten. Diese Tätigkeiten sprechen für moderne Arbeitsplätze, helle Räume und eine angenehme Atmosphäre.“



Dieser Anspruch wurde von Kuck + Schmidt seit den ersten Planungen berücksichtigt. Größere Arbeitsplätze, viel Licht und viele Pflanzen, ein großer Aufenthaltsraum sowie flexible Wandsysteme, die bei Bedarf angepasst werden können, wurden im neuen Raumkonzept umgesetzt.



„Was jetzt noch fehlt, sind neue Mitarbeiter“, so André Kuck. Bewusst wurde das Recruiting in die Zeit nach dem Umzug verlegt. „Wir wachsen definitiv weiter“, freut sich der Geschäftsführer. „Deshalb besetzen wir auch 2017 neue Stellen. Bewerber, die über Kommunikationsstärke verfügen und gerne mit Menschen arbeiten, sind bei uns goldrichtig.“



Geplant ist darüber hinaus eine Kooperation mit dem Kommunikationsunternehmen COMMUNIS, das den Schwerpunkt auf Outbound-Marketing und Beratung legt und zusammen mit Partnern verschiedene Telemarketingprojekte betreut. „Wir werden an der neuen Anschrift gemeinsam Räume nutzen“, erläutert Jörn Schmidt. „Zusammen werden wir neue Themengebiete besetzen – Basis ist die Bündelung unseres Know-hows.“



Und was sagen die Mitarbeiter? „Es hat schon immer Spaß gemacht, im Team von Kuck + Schmidt zu arbeiten. Das wird sich in den neuen Räumlichkeiten garantiert fortsetzen“, so das Fazit von Kundenbetreuerin Sabrina Trischan.