Cabot Aviation in Air Partner umbenannt

(fair-NEWS)

Bergisch Gladbach, 16.02.2017. Cabot Aviation, ein Geschäftsbereich der Air Partner Gruppe und führendes Flugzeugvermarktungsunternehmen, firmiert sofort unter dem Namen Air Partner.Cabot Aviation wurde im Mai 2015 von Air Partner übernommen. Die Umbenennung erfolgt im Rahmen des laufenden Integrationsprozesses. Seit der Akquisition profitieren auch Cabots Kunden von den Vorzügen der an der Londoner Börse gelisteten Air Partner plc: finanzielle Stärke, eine Best-Practice Kultur, finanzielle Transparenz, internationale Präsenz und ein globales Netzwerk an Dienstleistern.Cabot Aviation wird Teil des neu gegründeten Aircraft Remarketing Geschäftszweiges und ist auch zukünftig für die Weitervermarktung von Flugzeugen (Privatjets und Commercial Jets), Dry Leasing und ACMI innerhalb der gesamten Air Partner Gruppe verantwortlich. Die Abteilung wird weiterhin vom Hauptsitz in Gatwick in England sowie von den Büros in den USA und Singapur agieren und das übliche Tagesgeschäft abwickeln.Tony Witty, Managing Director bei Cabot Aviation zum Re-Branding: „Die Integration von Cabot in die Air Partner Gruppe verlief reibungslos und zu unserer absoluten Zufriedenheit. Es ist jetzt die richtige Zeit, den Air Partner Namen und die Marke ganz anzunehmen. Seit der Übernahme haben wir uns sehr positiv entwickelt. Wir haben viele wertvolle Kunden gewonnen und wir werden unter dem Namen Air Partner weiter auf diesem Erfolg aufbauen.“Mark Briffa, CEO von Air Partner, dazu: „Wir freuen uns über die exzellenten Leistungen von Cabot seit der Übernahme im Mai 2015. Cabot ist inzwischen ein fester Bestandteil der Air Partner Familie. Dieser Schritt ist eine logische Folge des Eingliederungsprozesses, da wir unsere Marke und unser Angebot im Rahmen unserer Strategie weiter ausbauen, mit dem Ziel, die führende Aviation Service Gruppe weltweit zu werden.“



