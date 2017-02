(fair-NEWS)

Sie besitzt eine wunderschöne Stimme, die eindrucksvoll für gute Laune sorgt. Linda ist in Amerika auf die Welt gekommen, hat aber italienische Wurzeln und lebt seit geraumer Zeit in Deutschland. Hauptsächlich als Sängerin, Pianistin, Komponistin und Entertainerin ist sie tätig.Einer ihrer größten Erfolge feierte sie in der Girl-Gruppe „The Flirts“, mit dem Titel „Passion“. Linda ist eine wundervolle Power-Frau, die auch jetzt für tolle Stimmung sorgt, egal wo sie sich befindet. Besonders ihr natürlichen Lächeln (ohne Botox-Verunstaltungen) ist wie ein Sonnenaufgang und ein Strahlen geht über das ganze Gesicht.Sie gab jetzt dem gratis Internet-Magazin kreativwunder.info ein Interview:Dort antwortete sie ausführlich auf die Fragen, in denen es unter anderem natürlich um Trump ging, ihr Mitwirken im „Perfekten Dinner“, Horror-Filme aus Italien oder Ihre neuen Pläne im Musik-Geschäft – es macht Spaß, ihre Antworten zu lesen...



Bildinformation: Linda Jo Rizzo – Disco Pop-Musik Legende