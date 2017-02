Mediation: Zeitgemäßes Konfliktmanagement

(fair-NEWS)

Warum streiten die Deutschen so gerne? Müssen Konflikte immer gleich eine gerichtliche Auseinandersetzung nach sich ziehen? Nein, viel wichtiger ist es, Streitigkeiten frühzeitig proaktiv anzugehen. Hier kommt die Mediation ins Spiel. Wer einen Mediator einschaltet setzt auf die richtige Vorgehensweise. Eine Mediation hat das Ziel, zukunftsorientierte Lösungen im Dialog herbeizuführen, bei der alle Seiten nur gewinnen können.Nicht nur der Aspekt der Streitbeilegung ist dabei ins Kalkül zu ziehen, sondern insbesondere auch die Faktoren Zeit und Kosten. Die Mediation ist ein unbürokratisches und flexibles Verfahren, was individuell auf die Problemstellung und die betroffenen Personen abgestimmt wird. Die Kontrolle wird somit nicht, im Gegensatz zu Gerichtsverhandlungen, aus der Hand gegeben, sondern liegt weiterhin bei den handelnden Personen. „In meiner Mediation sorge ich dafür, dass ein Ausgleich zwischen den Parteien stattfindet. Ich behalte dabei die wirtschaftlichen, soziale, und emotionalen Aspekte immer im Blick. Dies kann vor Gericht nicht berücksichtigt werden. Von daher ist der Gerichtsentscheid immer nur ein Urteil. In meiner Praxis kön¬nen Kon¬flikte ohne juris¬tis-che Stre¬itver¬fahren gelöst werden. Ich agiere als neu¬traler und unpartei¬is¬cher Ver¬mit¬tler. Die Streitigkeiten werden im Idealfall eigen¬ver¬ant¬wortlich behoben“, so Gabriele Heller, Mediatorin aus der Universitätsstadt Erlangen.Auch die Politik hat dieses Thema beschäftigt. Am 1. April 2016 trat das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz in Kraft. Damit können Verbraucherinnen und Verbraucher künftig ihre vertraglichen Ansprüche ohne Kostenrisiko bei einer Verbraucherschlichtungsstelle geltend machen. Auch dies hat zum Ziel vor einer Gerichtsverhandlung eine Lösung unter den „Streithähnen“ zu finden. Es lohnt sich also einen Mediator bei Problemsituationen hinzuzuziehen. Mediation hinterlässt keine Verlierer, sondern bietet eine nachhaltige, zukunftsorientierte Lösung bei Konflikten!



