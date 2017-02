„TOP 100 AKUSTIKER 2017/18“ kommt aus Eitorf

(fair-NEWS)

Berlin/Eitorf, 20. Februar 2017 - Deutsch Optik + Akustik aus Eitorf ist „TOP 100 AKUSTIKER 2017/18“. Mit dem Branchenpreis werden bundesdeutsche Hörakustik-Fachgeschäfte ausgezeichnet, die bei einem strengen Auswahlverfahren mit her-vorragender Kunden- und Service-Orientierung überzeugen konnten. Auf einer feierlichen Gala-Veranstaltung vor wenigen Tagen im Berliner Hotel „Adlon“ konnte Josef Reinermann, Inhaber des Geschäftes in der Brückenstraße 11, die renommierte Auszeichnung bereits zum wiederholten Mal in Empfang nehmen – diesmal von niemand Geringerem als Kult-Star Heino. Der prominente Entertainer, der selbst moderne Hörgeräte trägt, hat die Schirmherrschaft für den Wettbewerb übernommen.Dass unser Gehör mit den Jahren nachlässt, ist nur allzu menschlich. Im Fall der Fälle können uns moderne Hörgeräte wirkungsvoll Abhilfe schaffen. Vorausgesetzt, die kleinen Hightech-Wunder werden vom Hörakustiker fachkundig an die individuellen Erfordernisse und Wünsche ihrer Träger angepasst. Denn jeder Hörverlust ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Neben fachlicher Kompetenz und handwerklichem Können sind daher die besondere Kunden-Orientierung im Hörakustik-Geschäft, Bereitschaft zum Service sowie persönliche Ansprache und Hinwendung absolut entscheidend.Doch welches deutsche Hörakustik-Fachgeschäft ist wirklich top? – Darauf sucht die unabhängige Jury aus Wissenschaft und Marketing beim „TOP 100 AKUSTIKER“ Antwort. Repräsentiert wird die Jury aktuell durch das BGW Institut für innovative Marktforschung in Düsseldorf sowie durch Professor Dr. Stefan Heinemann von der FOM Hoch-schule für Oekonomie & Management, Berlin. Die Preisträger wurden aus vielen Bewerbern ermittelt. Diese müssen ihre Leistungsfähigkeit und ihre Kundenorientierung mit einem umfangreichen Fragenkatalog dokumentieren. Darüber hinaus wurden die Geschäfte anhand von zahlreichen Geschäftsbesichtigungen und aufwändigen Testkäufen auf Herz und Nieren geprüft. Begutachtet wurden sowohl die Kundenorientierung und –Information der Bewerber als auch deren Marktorientierung, die Unternehmensführung und Mitarbeiterorientierung sowie die Ladengestaltung.Deutsch Optik + Akustik – bereits mehrfach als „TOP 100 AKUSTIKER“ sowie als „TOP 100 OPTIKER“ prämiertDeutsch Optik + Akustik konnte die Juroren des „TOP 100 AKUSTIKERS“ nach 2013/14 bereits zum zweiten Mal überzeugen. Dem Fachgeschäft in der Brückenstraße 11 wurde eine Top-Leistung bescheinigt, die ihren Ausdruck in absoluter Kundenorientierung der Geschäftsführung, der Inhaber und des gesamten Teams zeige. In den zurückliegenden Jahren hatte der Eitorfer Brillen- und Hörgeräte-Anbieter darüber hinaus auch wiederholt besondere Qualitäten im Bereich der Augenoptik nachweisen können. 2006 und 2014/15 wurde Deutsch Optik + Akustik mit dem „TOP 100 OPTIKER“ ausgezeichnet, einem entsprechenden Preis in der Augenoptiker-Branche.Schirmherr Heino zeigte sich beim Gala-Event sehr beeindruckt von der Kundenorientierung der aktuellen Preisträger, auf die die viel bemühte These von der „Servicewüste Deutschland“ ganz sicher nicht zutrifft. Besonders imponierten dem Kult-Star die Ergebnisse der Testkäufer, die von einer sehr herzlichen Atmosphäre in den besuchten und begutachteten Geschäften berichteten.„Selbstverständlich freuen wir uns riesig, den begehrten Preis erneut gewonnen und unsere Service-Qualitäten einmal mehr unter Beweis gestellt zu haben“, so Hörakustik- und Augenoptiker-Meister Josef Reinermann während der Gala-Veranstaltung. „Für uns ist diese Auszeichnung Bestätigung und Verpflichtung zugleich. Denn so schön es auch ist, erneut zu den „TOP 100 AKUSTIKERN“ zu gehören; um den Bedürfnissen der Kunden konsequent gerecht zu werden, darf man sich nie auf den Erfolgen ausruhen. Vielmehr braucht es jeden Tag kompetente und engagierte Arbeit. Ob gutes Hören oder gutes Sehen – mit echter Leidenschaft und jeder Menge Herzblut stellen wir sicher, dass sich unsere Kunden auch weiterhin voll und ganz auf uns verlassen können. Vor allem ihnen haben wir diesen erneuten Erfolg zu verdanken.“Deutsch Optik + Akustik finden Sie in der Brückenstraße 11 in 53783 Eitorf, Tel. (02243) 26 55, Fax (02243) 56 72, Internet: www.Deutsch-Eitorf.de



Bildinformation: Kult-Star Heino überreicht „TOP 100 AKUSTIKER 2017/18“ an Josef Reinermann aus Eitorf (Foto: BGW)