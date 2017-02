Gourmet-Popcorn live auf dem Event

Pressemitteilung von Kids-Funconcept

(fair-NEWS) Kids-Funconcept bietet ab sofort Gourmet-Popcorn an.

Das besondere Gaumenerlebnis auf jedem Event.



Kids-Funconcept veredelt frisch gepopptes Popcorn live im Event.

Stündlich wechselnde Geschmacksrichtungen von süß,würzig und scharf.

Die Gäste werden mit einem neuen ungewöhnlichen Gaumenerlebnis der ganz besonderen Art verwöhnt.

Gern kreieren Kids-Funconcept speziell für jedes Event eine persönliche Geschmacksrichtung.



Kids-funconcept arbeitet bei dem Gourmetpopcorn nur mit hochwertigen Produkten und Zutaten.



Die Verpackung kann mit Werbung versehen werden.



Die verwendeten Ökoprobierschälchen begeistern und sind absolut Recyclingfähig.

Sehr gern nimmt Kids-Funconcept Anruf entgegen und beantworten alle Fragen.



Gut geeignet für :

Firmenevents, Tag der offenen Tür, Messen,Stadtfeste ,Verkaufsoffene Sonntage, Gewerbetage, Streed-Food-Festivals,usw.

Kids-Funconcept bietet ab sofort Gourmet-Popcorn an.Das besondere Gaumenerlebnis auf jedem Event.Kids-Funconcept veredelt frisch gepopptes Popcorn live im Event.Stündlich wechselnde Geschmacksrichtungen von süß,würzig und scharf.Die Gäste werden mit einem neuen ungewöhnlichen Gaumenerlebnis der ganz besonderen Art verwöhnt.Gern kreieren Kids-Funconcept speziell für jedes Event eine persönliche Geschmacksrichtung.Kids-funconcept arbeitet bei dem Gourmetpopcorn nur mit hochwertigen Produkten und Zutaten.Die Verpackung kann mit Werbung versehen werden.Die verwendeten Ökoprobierschälchen begeistern und sind absolut Recyclingfähig.Sehr gern nimmt Kids-Funconcept Anruf entgegen und beantworten alle Fragen.Gut geeignet für :Firmenevents, Tag der offenen Tür, Messen,Stadtfeste ,Verkaufsoffene Sonntage, Gewerbetage, Streed-Food-Festivals,usw.

Bildinformation: Kids-Funconcept

Kids-Funconcept ist ein Familienunternehmen, dass seit mehr als 13 Jahren Veranstaltungen für Kinder und Familien, aber auch Firmenevents und Abendveranstaltungen für Ihre Kunden und Gäste, von der Konzeption bis zur professionellen Realisierung und Ausführung ausrichtet. Kids-funconcept legt großen Wert auf motivierte, gut ausgebildete und festangestellte Mitarbeiter, die Ihre Veranstaltung zu einem Event machen.

Pädagogische Werte und Spaß werden in einzigartiger Weise so miteinander verbunden, dass die Kinder begeistert mitmachen und dabei "spielend" lernen. Auch Erwachsene haben viel Spaß und Freude an den Aktionen. Die Veranstaltung wird somit zu einem Event, welches den Gästen und Kunden in Erinnerung bleiben wird. Tauchen Sie ein in eine Spiel-, Fantasie- und Unterhaltungswelten und überzeugen Sie sich von den vielfältigen Angeboten und Ideen für besondere Veranstaltungen.



Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Gourmet-Popcorn live auf dem Event»

Jägerstr 748734 RekenDeutschlandTelefon: 0286495081Ellen WodauschEllen Wodauschinfo@kids-funconcept.dePermanenter Link zur Pressemitteilung