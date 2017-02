VELOHamburg: Fahrradfestival kommt im Mai in die Elbmetropole

(fair-NEWS)

Hamburg, 17. Februar 2017.Am 13. und 14. Mai 2017 wird die VELOHamburg mit zahlreichen Ausstellern und Marken in der Rindermarkthalle Premiere feiern. Damit ist Hamburg der dritte Standort des bereits in Berlin und Frankfurt/Main erfolgreich etablierten Veranstaltungskonzepts VELO. In der außergewöhnlichen Location direkt neben dem Millerntor Stadion dreht sich alles um die Themen Fahrrad, Mobilität und Adventure. Darüber hinaus können sich die Besucher auf viele Mitmachaktionen und umfangreiche Testmöglichkeiten freuen. Veranstaltet wird die VELOHamburg 2017 von der Hamburger Veranstaltungsagentur Leomotion, gemeinsam mit der renommierten Berliner Agentur Velokonzept und der Hamburger Morgenpost. Schirmherr ist der Schauspieler und bekennende Fahrradfan Peter Lohmeyer.In den vier neuen VELO-Areas Testival, E-Bike, Urban und Adventure können die Fahrradfans nicht nur entdecken, sondern vor allem auch testen und kaufen: Vom schnellen E-Bike für die Stadt und den aktuellen Rädern der Hersteller, über innovatives Fahrradzubehör bis zu den neuesten Angeboten für Mobilität und Digitalisierung ist für jeden etwas dabei. Geführte VELOTouren laden nicht nur zum Testen, sondern auch zur gemeinsamen Erfahrung auf dem Rad ein. Das umfangreiche Bühnenprogramm inspiriert und Experten beraten zu spannenden Themen wie „E-Bike“, „Smart Cycling“ und „Familienmobilität“. Im großen Outdoorbereich ist der Pumptrack ein Hingucker. Auf Spezialparcours und Kinderparcours kann man die Testräder nach Herzenslust ausprobieren.„Nach Berlin und Frankfurt freuen wir uns, die VELO nun auch in der Elbmetropole veranstalten zu können. Die Hamburgerinnen und Hamburger sind begeisterte Radfahrer und haben auf ein Event wie die VELO gewartet. Wir sind uns sicher, dass die VELOHamburg an die Erfolge der VELOBerlin und VELOFrankfurt anknüpfen wird“, sagt Ulrike Saade, Geschäftsführerin von Velokonzept.Die Location der VELOHamburg, die Rindermarkthalle St. Pauli, liegt zentral in der Stadtmitte. In den 1950er Jahren auf dem Heiligengeistfeld errichtet, wurde sie 2014 als Markthalle mit Lebensmitteln, Gastronomie und Geschäften wiedereröffnet und bietet Raum für Events, soziokulturelle und ökonomische Nutzung auch über den Marktbetrieb hinaus.



Bildinformation: VELOHamburg: Fahrradfestival kommt im Mai in die Elbmetropole