Die AHAB-Akademie feiert ihre 100.000 erfolgreich ausgebildeten Absolventen

Die AHAB-Akademie feiert in diesem Monat ihren 100.000sten erfolgreich ausgebildeten Absolventen. Mit über 12 Jahren auf dem Bildungsmarkt im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention kann die Akademie auf erfolgreiche Jahre zurückblicken.Henry Kauffeldt, Geschäftsführer der AHAB-Akademie: „Wir sind äußerst stolz auf das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben. Mit unseren Bildungsangeboten haben wir immer den Kern der Zeit getroffen – egal ob die stetig beliebten Dauerbrenner oder auch Trend-Ausbildungen. Wir konnten mit unserer Akademie immer ein breites Angebot für Jeden anbieten. Der Erfolg der Akademie hängt nicht zuletzt auch an unseren motivierten Mitarbeitern und deren Kompetenzen. Besonders stolz sind wir, dass wir eine Vielzahl an Ausbildungen entwickelt haben, die heute auch bei jedem Mitbewerber zum Programm zählen. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre und werden weiterhin unsere nun über 100.000 Absolventen und die zukünftigen Teilnehmer zum beruflichen Erfolg begleiten.“Mit über 100.000 erfolgreichen Absolventen feiert die AHAB-Akademie diesen besonderen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte mit einer Jubiläums-Bonuskarte. Damit möchte die AHAB-Akademie den Teilnehmern etwas von dieser Erfolgsgeschichte zurückgeben. Mit über 12 Jahren Erfahrung im Bildungssektor kann die AHAB-Akademie auf ein breites Angebot von Aus- und Fortbildungen im Gesundheitsbereich verweisen. Über die Jahre expandierte die AHAB-Akademie deutschlandweit mit Standorten in vielen Bundesländern und konnte das Angebot stetig erweitern. Ein Einblick in die Akademie: https://youtu.be/xo2dOtyt5Lo