Volleyball Bundesliga schlägt weiter mit Mikasa auf

Neu-Ulm, 10.02.2017 - Mikasa, der weltweite Marktführer im Volleyball, bleibt offizieller Premiumpartner des Ligaverbandes. Der Vertrag mit dem Ballpartner ist vorzeitig bis zum Jahr 2021 verlängert worden.„Die Mikasa Corporation freut sich sehr über die Vertragsverlängerung sowie die Partnerschaft mit der Volleyball Bundesliga“, so Konzern-Präsident Yuji Saeki. Dazu möchte das Unternehmen aus dem japanischen Hiroshima die Events des Liga-Verbandes unterstützen. Saeki fährt fort: „Wir hoffen aufrichtig, mit der weiteren Zusammenarbeit eine effektive und produktive Rolle im wachsenden Volleyball-Markt in Deutschland zu spielen.“Dafür stellt das japanische Unternehmen den 74 Teams der 1. und 2. Ligen in jeder Saison Bälle, Ballwagen, Balltaschen und Mini-Volleybälle zur Verfügung. „Wir arbeiten bereits seit 2002 mit Mikasa zusammen. Das ist eine Partnerschaft, die Früchte trägt. Denn es gibt wohl keine andere Marke im Volleyballsport, die auch nur annähernd so bekannt ist, wie Mikasa“, freut sich VBL-Präsident Michael Evers über die Verlängerung und Aufstockung des Vertrages.Das sieht auch VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung so: „Mikasa steht für Qualität und setzt seit vielen Jahren weltweit Standards, wenn es um die Herstellung und Weiterentwicklungen von Volleybällen geht. Ich freue mich sehr, dass wir von Seiten in der Volleyball Bundesliga mit dem aktuell besten Hersteller auf dem Markt zusammenarbeiten. Das Volleyball-Know-how bei Mikasa ist riesengroß. Von diesem Wissen profitieren wir als Partner.“Auch der Weltverband FIVB und der europäische Volleyball-Verband CEV setzen Mikasa als offiziellen Spielball ein. In Deutschland wird das japanische Unternehmen durch die Hammer Sport AG vertreten. Der Mikasa-Generalimporteur aus Neu-Ulm unterstützt die Partnerschaft mit der VBL und ist selbst langjähriger Partner und Förderer des Deutschen Volleyball-Verbandes, der Deutschen Volleyball-Jugend und von neun Volleyball-Landesverbänden.



Bildinformation: Copyright DVV/VBL. Fotografin Conny Kurth