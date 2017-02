4-Sterne-Hotel Senator: Komfortabler Wellnessurlaub inmitten der bewaldeten Küstenlandschaft der polnischen Ostsee

(fair-NEWS)

Berlin, Februar 2017 - Das 4-Sterne-Hotel Senator in Dzwirzyno (ehemals Kolberger Deep) gehört zu den bekanntesten und zu den am besten bewerteten Urlaubs- und Wellnesshotels an der polnischen Ostsee. Das Hotel liegt in absolut ruhiger Lage etwa 300 Meter vom feinsandigen Naturstrand entfernt, umgeben von einem weitläufigen, erfrischenden Kiefernwald. Das großzügig gestaltete Hotel Senator präsentiert sich modern und sehr komfortabel. Es besteht aus vier Gebäudeflügeln mit jeweils drei Etagen und verfügt über 123 Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind elegant und stilvoll eingerichtet und mit allen zeitgemäßen Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, WLAN und LCD-Fernseher ausgestattet. Die Zimmer im jeden Gebäudeflügel sind in einer anderen Stilrichtung gestaltet und mit edlen Möbeln dekoriert, die den Zimmern ein ganz spezielles Ambiente verleihen.Für das leibliche Wohl der Gäste wird im Hotel Senator bestens gesorgt. Die zwei Gourmet-Restaurants „Arena“ und „Oranżeria“ servieren eine vielfältige Fusionsküche, die neue internationale kulinarische Tendenzen vor allem mit regionalen Spezialitäten verbindet.Das Hotel Senator verfügt über einen schönen Spa-und Wellnessbereich (1.500 m2) mit zwei Schwimmbäder, Jacuzzi, mehreren Saunen, Salzgrotte, Ruhe-Lounge und Beautyabteilung. In der Wellnessabteilung können sich Hotelgäste bei verschiedenen Massagenarten richtig entspannen. Neben den verständlicheren Anwendungen wie Massagen, Peelings und Saunagänge, werden auch innovative Gesichts- und Körperbehandlungen mit hochwertigen Pflegeprodukten der Marken Thalgo und Ella Baché angeboten. Für Aktivurlauber und Sportbegeisterte bietet das Hotel Senator eine Bowlinganlage mit sechs Bowlingbahnen, zwei Billardtische, zwei Tennistische, einen Fitnessraum, einen Kardioraum und Fahrradverleih an.Um erholungsbedürftigen Menschen und Massage-Liebhabern bestens gerecht zu werden, wurden für das Jahr 2017 spezielle Wellness-Arrangements erarbeitet, die auf dem selbstständigen und unabhängigen Reiseportal Polen-Wellnessurlaub.de zur Verfügung gestellt werden und bequem mittels des Buchungsformulars gebucht werden können. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Arrangements für jeden etwas Passendes dabei. Während des Urlaubs sind viele Inklusivleistungen im Preis schon inbegriffen, so kann man den Aufenthalt ganz entspannt genießen - ohne Extrakosten.Weiterführender Link zu den Angeboten und Buchungsmöglichkeiten: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,17,hotel-senator Polen-Wellnessurlaub.de – Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Senator ****