Call for campaigns

(fair-NEWS)

Köln, 02.02.2017 – Bereits zum fünften Mal zeichnet der HealthShare Award internationale Social Media-Kampagnen mit Healthcare-Bezug aus. In diesem Jahr werden die Gewinner erstmals zur Preisverleihung eingeladen, die im Rahmen der MedMen 2017 stattfindet. Kampagnen können ab sofort kostenfrei eingereicht werden.Wer sticht aus der Masse der Healthcare-Kommunikation hervor und beeindruckt durch kreative, innovative Social Media-Kampagnen? Auch in diesem Jahr begibt sich der HealthShare Award auf die Suche nach Inhalten, die Eindruck in der Community hinterlassen. Welchen Kampagnen ist es 2016 gelungen, Social Media geschickt einzusetzen und die Online-Massen gekonnt in die virale Verbreitung zu integrieren?Die Gewinner des HealthShare Awards werden zur Preisverleihung am 20. Juni in Mannheim eingeladen und bekommen dort ihren Award überreicht. Teilnehmen können Social Media-Kampagnen mit Healthcare-Bezug aus der ganzen Welt. Unabhängig vom Budget werden Ideen gesucht, die überraschend, emotional oder außergewöhnlich sind.Der HealthShare Award wird in zwei Kategorien verliehen: Als klassischer Jurypreis und als Publikumspreis. Eine ausgewählte Jury bewertet die Einreichungen nach Kreativität, Interaktivität, Wirkung und Usability. Anders der „Crowd Cup“: Beim Publikumspreis zeigt sich, wer in der Gunst der über 1.000.000 DocCheck-User an der Spitze steht. Aus der Shortlist der Jury küren die Nutzer des mitgliederstärksten Portals für medizinische Fachberufe in Europa ihren Sieger. Es gewinnt die Kampagne mit den meisten Stimmen aus dem User-Voting.Einreichungsschluss ist der 10. März, die Teilnahme ist kostenlos. Passend zum Start der Einreichungsphase zeigt sich die Webseite des HealthShare Awards in einem neuen Design. Mehr Infos zur Teilnahme und die Gewinner der letzten Jahre können unter www.healthshare-award.com eingesehen werden.HealthShare AwardDer HealthShare Award prämiert seit 2012 kreative und innovative Social Web-Kommunikation im Gesundheitswesen. Eingereicht werden können alle Social Media-Kampagnen und -Aktionen aus dem Healthcare-Umfeld, die im Netz mit Usern geteilt werden können. Mitmachen können alle Akteure aus dem Healthcare-Bereich, die in Social Media aktiv sind. Der HealthShare Award wird in zwei Kategorien verliehen: Als klassischer Jurypreis und als Publikumspreis. Der jeweilige Gewinner erhält eine Auszeichnung für die beste Kommunikation im Social Web.MedMenDen Medizinjournalismus der Zukunft formen – das ist das Ziel der MedMen 2017. Auf der MedMen treffen sich Medizinjournalisten, Pharma-Marketeers sowie bloggende Healthcare Professionals und Patienten, um die Healthcare-Kommunikation aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Durch diese ungewöhnliche Mischung ergeben sich spannende Erkenntnisse zu wegweisenden Konzepten und Trends sowie Inspiration für die neuen Medizinformate. Die MedMen 2017 findet am 20. Juni im Speicher 7 in Mannheim statt.