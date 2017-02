Das Hotel Berlin, Berlin und René Rennefeld präsentieren innovatives Event-Konzept: The Arena

(fair-NEWS)

Hamburg, Februar 2017Events wie im TV-Studio – dieses einmalige Erlebnis wartet ab sofort im Hotel Berlin, Berlin. Mit René Rennefeld und seinem „Events inspired by Music“-Konzept gewinnt das Berliner Hotel einen neuen Kooperationspartner für sein Tagungs- und Eventangebot. Der ehemalige Musikmanager René Rennefeld und sein Team finden im Hotel Berlin, Berlin einen neuen Standort für kreative Eventideen und ein einmaliges Teambuilding-Setting. Unter dem Motto „Tagen – Präsentieren – Motivieren“ erweitert die neue Event-Arena das Veranstaltungsangebot des Hotel Berlin, Berlin.Exklusiv für das Hotel Berlin, Berlin hat Musik-Profi René Rennefeld in der ehemaligen Hotel Boutique ein Bühnen- und Arena-Konzept entwickelt, indem ein neues Konzept für Tagungen, Veranstaltungen, Präsentationen und Teambuildings geschaffen wurde. Das einzigartige Location-Setup für den Veranstaltungsraum „Berlin, Berlin“ mit insgesamt 450m² wurde nach dem Vorbild eines echten TV-Studios designt und verleiht Teilnehmern und Gästen echtes Bühnen-Feeling. Vom einfachen Basic-Setup mit Bühne, Beschallung und Licht bis hin zum Premium-Setup mit Live-Übertragungen auf Leinwände, LED Rückwand und Lightshow ist die innovative Konzept im Hotel Berlin, Berlin auf jedes Event zugeschnitten. Ein weiterer flexibler Pluspunkt der Location: In Sommermonaten kann die neue Event-Arena im Hotel Berlin, Berlin auch „outdoor“ genutzt werden.Das Angebot von René Rennefeld uns seinem Team am neuen Standort im Hotel Berlin, Berlin umfasst neben der Organisation von Veranstaltungen und aufwändigen Galas mit Bühnenbild, Moderation auch Teambuildings und Motivationstrainings ganz im Zeichen der Musik. Mit einem großzügigen Angebot an Tagungsräumen und Zimmern ermöglicht das Hotel Berlin, Berlin in dieser Kooperation Eventplanungen in jeder Größenordnung.Neben der neuen Kooperation mit René Rennefeld und neun exklusive Events freut sich das Hotel Berlin, Berlin auch auf weitere spannende Projekte. Am Abend des 20. Februar 2017 werden ausgewählten Freunden des Hauses bereits die ersten renovierten Zimmer präsentiert.Weitere Informationen unter www.hotel-berlin.de



Bildinformation: Das Hotel Berlin, Berlin und René Rennefeld präsentieren innovatives Event-Konzept: The Arena