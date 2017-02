Barrierefreiheit in der Informatik gibt es jetzt auch auf Youtube – ein Unternehmen aus Reutlingen erklärt warum

(fair-NEWS) Seit 1. Mai 2002 gibt es ein Gleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderung. Dieses Gesetz dient dazu, Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu verhindern. In § 12 Barrierefreie Informationstechnik, früher war es Paragraph 11, werden Träger öffentlicher Gewalt dazu verpflichtet, Webseiten, Programme und Apps barrierefrei zu gestalten.



Obiges Gesetz war der Startschuss für die Barrierefreiheit in der Informatik. Durch einen Artikel in einer renommierten IT-Fachzeitschrift als Co-Autor wurde Markus Lemcke, der von Geburt an spastisch gelähmt ist, überregional bekannt.



Inzwischen ist Markus Lemcke regelmäßiger Dozent an mehreren Hochschulen und auch an einer Universität zu den Themen barrierefreies Webdesign, barrierefreie Softwareentwicklung mit Java und Microsoft Dotnet und Barrierefreiheit bei den Betriebssystemen Windows, Android, IOS und Linux.



Um dass Thema Barrierefreiheit in der Informatik etwas interessanter zu gestalten und mit der Hoffnung, dass die Webseitenbesucher länger auf der Unternehmenswebseite von Marlem-Software verweilen, fing Lemcke im Dezember 2016 an Videos zu erstellen über Barrierefreiheit in der Informatik. Lemcke ist es wichtig, dass diese Videos für möglichst viele Menschen mit unterschiedlichen körperlichen Einschränkungen wahrnehmbar sind.



Der Inhalt der Videos wird in Form von Vortragsfolien mit einer gut lesbaren Schriftgröße präsentiert. Lemcke erklärt den Inhalt der Folien und für gehörlose Menschen bietet jedes Youtube-Video einen Untertitel. Lemcke ist davon begeistert, dass dieses Youtubevideo-Format soviel unterschiedliche Möglichkeiten bietet Informationen mitzuteilen. Damit die Unternehmenswebseite und die Blogartikel interessanter werden, hat Lemcke dort auf passenden Seiten die Youtube-Videos eingebunden.



Lemcke hofft, dass er mit Hilfe der Youtube-Videos die Barrierefreiheit in der Informatik noch weiter verbreiten kann und dass in Deutschland in Zukunft mehr Webseiten und Programme barrierefrei entwickelt werden.