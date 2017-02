Babymoon im Kuschelhotel

(fair-NEWS)

Als Babymoon bezeichnet man seit Kurzem einen erholsamen Urlaub während der Schwangerschaft. Da es sich – vor allem bei der ersten Schwangerschaft - um eine ganz besondere Phase im Beziehungsleben handelt, wird ein Babymoon-Urlaub sehr gern genutzt um die letzten Tage der Zweisamkeit noch einmal genießen zu können und sich geistig auf einen neuen Lebensabschnitt vielleicht schon etwas auf die neue Herausforderung einstellen kann.Für eine Babymoon Auszeit eignet sich das zweite Schwangerschaftsdrittel (also vom 4. bis zum 6. Schwangerschaftsmonat) besonders gut, da die meisten Beschwerden der Frühschwangerschaft bereits abgeklungen sind und die werdende Mutter sich ein einer deutlich stabileren Phase der Schwangerschaft befindet, in der man unbesorgt noch viele Unternehmungen und auch Urlaube einplanen kann.Das einzigartigen Kuschelhotel „Seewirt Mattsee“ im idyllischen Salzburger Seenland bietet die perfekte Umgebung für eine romantische und erholsame Babymoon Auszeit. Ein kinderfreies Hotelkonzept verspricht entspannende und ruhige Urlaubsstunden mit einer traumhaften Lage am Mattsee. Wunderschöne Zimmer mit Seeblick verzaubern die Urlaubstage bereits beim Aufwachen mit dem Sonnenaufgang. Ein 3stöckiger Wellnessbereich mit Panorama-Hallenbad und Dachterrasse im obersten Geschoss begeistern mit einer beruhigenden Atmosphäre und atemberaubenden Ausblicken über die leicht hügelige Landschaft des Salzburger Alpenvorlandes. Das mehrfach ausgezeichnete Restaurant des Hotels unter Leitung des Hotelchefs, Helmut Blüthl, bietet vor allem für werdende Mütter eine speziell abgestimmte Gerichte im Zuge der genussvollen 5gängigen Halbpension. Um das Babymoon-Angebot perfekt abzurunden bietet die SPA-Abteilung des Kuschelhotels unter der professionellen Leitung von Tom Stuppner wohltuende Massagen an, welche beide zukünftigen Elternteile zu Entspannen helfen, um damit die aufregende und besondere Zeit etwas mehr genießen zu können!Aber auch außerhalb des Hotels bietet die Umgebung vielfältige Möglichkeiten für eine erlebnisreiche Babymoon Auszeit! Lieblingsziel für alle Kuschelhotelgäste ist die nahgelegene Salzburger Altstadt (20 km) mit tollen Shops für kleine Einkaufstouren, außergewöhnlich viel Kultur und wunderschönen Spazierwegen durch die traumhafte Altstadt, an der Salzach und auf die Salzburger Hausberge mit schönen Aussichten auf die Stadt! Unsere drei Tipps für eine Salzburgtour sind ein Spaziergang durch den berühmten Mirabellgarten inklusive Zwergerl- und Rosengarten, ein Ausflug zum Lustschloss Hellbrunn mit Besuchs des Salzburger Zoos und Rundgang durch den schönen Garten mit lustigen Wasserspielen sowie eine gemütliche, nicht allzu anstrengende Wanderung über den Mönchsberg bis zur Festung Hohensalzburg. Ein Traum!Alle Tierliebhaber finden im Tierhospiz Gut Aiderbichl in Henndorf (20 km) ein besonderes Ausflugsziel im Salzburger Seenland. Der liebliche Ort Mattsee begeistert einfach mit seiner wunderschönen Atmosphäre und den vielseitigen Möglichkeiten für einen erholsamen Urlaub. Urlauber genießen im Sommer einen der wärmsten Voralpenseen, bei dem 25 Grad Wassertemperatur keine Seltenheit sind. Das Mattseer Strandbad aus der Jahrhundertwende bietet Schwimmern und Sonnenanbetern einen tollen Platz mit einzigartigem Flair. Der See kann per Fuß oder mit dem Rad relativ einfach umrundet werden (14 km). Der Buchberg als Mattseer Hausberg ist mit seinen 300 Höhenmetern auch in der Schwangerschaft bezwingbar und begeistert mit einer schönen Naturlandschaft und Ausblicken über das Salzburger Seenland bis hinein in die Alpen bis zum Großglockner. Um den werdenden Vätern die Einkaufstour in Salzburger etwas schmackhafter zu machen, bietet die Ferdinand Porsche Erlebniswelt „fahrtraum“ in Mattsee eine kleine Bestechungsmöglichkeit. Diese Männer-Welt bietet nicht nur eine einzigartige Sammlung an vielen Oldtimern (ab 1901) sondern auch Rennsimulatoren, in denen vor allem Männern ihr „Autofahr-Gen“ beweisen können. Als gemeinsames Erlebnis begeistern eine der beliebten und einzigartigen Oldtimer-Ausfahrten mit eigenem Chauffeur sowie ein vielseitiges Kulturprogramm mit Kabarett, Jazz und Klassikkonzerten im fahrtraum.Für außergewöhnliche Babymoon-Urlaubstage wäre im Kuschelhotel eigentlich alles bereit. Dafür bietet das Hotel auch eine eigene, passende Pauschale für einen erholsamen Babymoon am Mattsee:3 Babymoon-Urlaubsnächte im romantischen Zimmer nach Wahl, verführerische Genießer-Halbpension auf die Schwangerschaft abgestimmt, eine sanfte Energie-Aroma-Öl-Massage für die werdende Mutter (25 Min.), für den werdenden Vater: eine Spannungs-Ausgleichs-Massage (25 Min.), Package d’amour "spécial" mit alkoholfreiem Fruchtsecco & Berger-Schokolade, ein Babymoon-Betthupferl mit Wärmflasche zum Mitnehmen und natürlich Wellness im Kuschelhotel und eine traumhafte, abwechslungsreiche Umgebung für einen schönen „Babymoon“. Ab Euro 399,00 pro Person650 Wörter4999 Zeichen inkl. LeerzeichenWeitere Informationen erhalten Sie außerdem auf der Hotel-WebsiteUnd beim Hotel. & Küchen.Chef des KuschelhotelsHelmut BlüthlT: +43 664 4201598E: helmut.bluethl@seewirt-mattsee.atKuschelhotel & SPA Seewirt Mattsee****Seestraße 45163 MattseeT: +43 6217 5271E: kuscheln@seewirt-mattsee.atW: www.seewirt-mattsee.at