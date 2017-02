Gesundheit!Clown - Botschafter der Freude

(fair-NEWS)

Reicht es, sich die rote Nase aufzuziehen, um ein Clown zu sein ? Ist es genug, sich ein Lappenkostüm anzuziehen, um als Clown auf die Bühne treten zu können ? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, kann ab sofort bei HumorCare oder bei dem Verleih Humorkom in Konstanz die neue DVD bestellen. Mit dem Film „Du wirst nicht der Gleiche sein ...“ zeigen die Filmemacher Michael Klinksik und Hubl Greiner, wie Menschen sich auf den abwechslungsreichen und arbeitsamen Weg machen, GesundheitsClown zu werden. Der Dokumentarfilm hat zweieinhalb Jahre lang Schülerinnen und Schüler in der Tamala Clown Akademie begleitet, wie sie unter der Wegbegleitung von Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker zu Botschaftern der Freude geworden sind.Mit dem Film "Du wirst nicht der Gleiche sein…" zeigt das Film-Team mit eindrücklichen und poetischen Bildern, wie die Schüler dazu aufgefordert sind, bisher verborgene Aspekte ihrer Persönlichkeit auszuloten und ihre persönlichen Grenzen neu zu definieren. Die hierfür speziell entwickelten Methoden der Tamala Clown Akademie bereiten die Lernenden darauf vor, die anspruchsvollen Aufgaben auf der "Bühne" zu erfüllen und dabei authentische Gefühle ausdrücken zu können.Der Film „Du wirst nicht der Gleiche sein ...“ stellt die Frage, wer genügend Bereitschaft zur „Verrücktheit“ und zum ungewöhnlichen Denken mitbringt, um den Weg der Veränderung bis zum Ende durchzuhalten. Es geht während der mehr als 90 Minuten Film nicht nur um das bloße Erlernen von Techniken und das Erleben der Szenenarbeit. Es geht vor allem darum, als clowneske Figur und als Mensch sich zu entwickeln, um die anspruchsvolle Arbeit in Kinderkliniken, in Pflegeheimen und auf Demenzstationen tun zu können.Die Strahlkraft des Films ist so stark, dass der Film nun bundesweit in Programmkinos und im Klinik TV sowie als Lehrfilm in den Pflegefachschulen gezeigt wird..Wie aktiviere ich meine Freude? Wie bleibe ich als Clown authentisch? Wie erfasse ich intuitiv, mit welchen Mitteln ich mit einem Patienten in Kommunikation treten kann? Es ist nicht nur so, dass sich die Clownsschülerinnen und Clownsschüler diesen herausfordernden Fragen stellen.Sie nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf die ungewöhnliche Reise zu sich selbst und den eigenen künstlerischen Potentialen. Clown ist man nicht, Clown wird man. Dies ist eine Botschaft, die der Film „Du wirst nicht der Gleiche sein ...“ sendet. Es reicht nicht, albern zu sein. Es ist nötig, die Reise zu sich zu wagen. Der Kauf der DVD könnte der Startschuss sein.www.tamala-center.de/humorkom/film.htmlwww.humorcare.com/humor-in-den-medien/cd-dvd/index.phphttps://www.youtube.com/watch?v=gSvvXIY-n0EDie DVD klärt in zusätzlichen Bonusmaterialien (Interviews mit Dr.Michael Titze und Prof.Dr.Dr. Rolf Hirsch ) über die Arbeit als therapeutischer Clown oder auf Demenzstationen auf.Christoph Müllerfreier Journalist für verschiedene Medien, u.a. Die ZEIT, PUBLIK FORUMLink zu einer Filmbesprechung in der Schweiz: www.humorcare.ch/AUSBILDUNG GESUNDHEIT!CLOWN®Der nächste Ausbildungsbeginn ist Dezember 2017. Die Anwärter auf einem der wenigen Ausbildungsplätze muss zunächst ein Info-und Casting-Training durchlaufen haben.Die nächsten Infoseminare, um in die Ausbildung aufgenommen zu werden, finden statt:11.-12. März in Konstanz1.-2.April in Köln8.-9.April in Basel (CH)24.-25.Juni in München30.7.-2.8. in KonstanzBewerbungsschluss ist 5.August 2017Informationen über die Seminarewww.tamala-center.de/ausbildungen/klinikclown.htmlAgentur:Humor ist immer ein Zeichen der MenschlichkeitHumor hat eine außergewöhnliche Anziehungskraft auf die Menschen. Mit Humor kann man festgefahrene Konzepte loslassen, das kreative Potential befreien und das menschliche Miteinander verbessern. Und: Humor kann man lernen!Das Trainingsinstitut HumorKom bietet Methoden und Strategien an, um den persönlichen Humor zu erkennen und in den (Berufs)- Alltag zu integrieren. Speziell entwickelte und auf die entsprechende Klientel abgestimmte Trainings fördern das humorvolle und somit kreative und innovative Denken.Führungskräfte profitieren vom mühelosen Perspektivwechsel - mit einer Prise Humor wird jeder Berufs-Alltag entspannter und erfolgreicher.Für eine humorvolle Kommunikation bieten wir unterschiedlichste Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung an.Die Trainings werden als Inhouse-Seminare angeboten oder Sie kommen mit Ihrem Team zu uns an den Bodensee und nutzen unser Zentrum mit speziell hierfür gestalteten Räumen. Wer es etwas kürzer mag: Unsere Humorvorträge oder das Business Comedy Interaktiv bringen frischen Wind in jede Veranstaltung.Für Einzelpersonen bieten wir offene Trainings oder auch die Weiterbildung Humor Practitioner/Humor Trainer an.



Bildinformation: Gesundheit!Clown bei der Probe