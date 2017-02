flexiTower, Kleinteile flexible lagern

(fair-NEWS)

Der flexiTower entstand ursprünglich aus einer betriebsinternen Problematik, die jedoch viele Unternehmen betrifft. Kleinteile wie Schrauben, Muttern, Nieten etc. lagen an vielen verschiedenen Arbeitsplätzen im Betrieb verteilt. Viele kleine Läger entstanden, anstatt die Utensilien gebündelt und organisiert an einer zentralen Stelle zu halten. Schnell ging der Überblick über die Lagerbestände verloren.Bei der Vielzahl an Größen, Materialien, Stärken und Durchmessern der Kleinteile, war klar: Hier muss eine Lösung her, die nicht nur für die Produktion, sondern für das gesamte Unternehmen einen Mehrwert schafft – der flexiTower!Das neuartige, drehbare Kleinteile-Lager bietet Platz auf kleinstem Raum (Aufstellung in Ecke oder Nische kein Problem). Bei steigendem Bedarf an Lagermöglichkeiten, wächst das Lager mit, da es modular aufgebaut ist und den unterschiedlichen Teilegrößen angepasst werden kann. Mit max. 4 Ebenen, werden auf nur 1 m² Stellfläche bis zu 1440 Kleinteilekästen integriert.Über ein Navigationssystem (Buchstaben-Zahlenkombination) wird das benötigte Teil schnellstens gefunden. Drehbar gelagert (gesuchtes Fach „kommt zum Bediener“) mit einer max. Traglast von 1 t beim 6-eckigen Grundriss, bietet der flexiTower eine innovative, zeitsparende Lösung zur Kleinteilelagerung.Der flexiTower wurde von der Zeitschrift M&T Metalltechnik zum Produkt des Jahres 2017 ausgezeichnet. Am 21.02.2017 bring der MDR in seiner Sendung "einfach genial" einen Beitrag über das Platzwunder in der Werkstatt



Bildinformation: Kleinteile Magazin Lagerlogistik flexiTower