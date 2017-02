Auf Neuseelands Südinsel die High School ab Juli 2017 besuchen

(fair-NEWS)

Bonn, 21. Februar 2017. Die Südinsel Neuseelands bietet die perfekte Umgebung für Teenager, die abseits ausgetretener Pfade einen High School-Aufenthalt in einem anderen Erdteil erleben wollen. Auf Southern Island ist die Landschaft geprägt von zerklüfteten Fjorden, reißenden Flüssen und hohen Bergen, was den Outdoor-Unterricht vieler High Schools zum einmaligen Erlebnis macht. Gleichzeitig profitieren Austauschschüler davon, mehrheitlich mit Kiwi-Schülern zusammen zu sein.Die größte Stadt der Insel, Christchurch, liegt an der Ostküste und ist architektonisch gesehen sehr vom englischen Mutterland geprägt. Sie bietet kulturell und shoppingmäßig alles, was das Herz begehrt. Doch auch in kleineren Orten können Jugendliche, die einige Monate die neuseeländische High School besuchen möchten, eine unvergessliche Zeit verbringen.Trotzdem haben noch immer die Wenigsten die Südinsel auf dem Schirm. Zu Unrecht, findet Thomas Eickel. „Wir arbeiten mit attraktiven Schulen zusammen, die die Nähe zum Meer, den neuseeländischen Alpen und schönen Städten vereint.“ Er hat im Jahr 2002 das Beratungsunternehmen ec.se gegründet, das Jugendliche unter anderem in „das Land der langen, weißen Wolke“ vermittelt.Die einzigartige Lage ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, an ein und derselben High School sowohl Skifahren als auch Segeln oder Yachting zu gehen. „Auch Reiten, Klettern, Bogenschießen und Boxen bieten einige Schulen an“, weiß Thomas Eickel, der viele der High Schools bereits persönlich besucht hat und begeistert war vom Engagement der Lehrkräfte und der Fächervielfalt. Neben dem sportlichen Bereich und den gängigen akademischen Fächern können Austauschschüler auch Japanisch oder Maori wählen und so die Kultur und Sprache der neuseeländischen Ureinwohner erlernen.Ein weiterer Vorteil dieses Landesteiles: Hier lernt man noch das ursprüngliche Neuseeland kennen und ist als Austauschschüler nicht einer von vielen. Der Anteil an Gastschülern an den Schulen der Südinsel ist in der Regel wesentlich geringer ist als auf der nördlichen Schwesterninsel. So genießt man als „Exot“ das besondere Interesse der Kiwis.Familien, die mehr über einen Schulaufenthalt auf Neuseelands Südinsel erfahren möchten, sollten ein persönliches Beratungsgespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ec.se-Beraterteams vereinbaren. Insbesondere, wenn es um eine Abreise ab Juli 2017 geht, können Neuseeland-Interessenten einen Termin vereinbaren unter 0228 / 25 90 84 0 oder online auf www.highschoolberater.de/beratertage



Bildinformation: Zur High School auf die neuseeländische Südinsel © ec.se GmbH