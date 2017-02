(fair-NEWS)

Möchten Sie mehr über die schöne Stadt Ennepetal erfahren? Dann sind Sie im Stadtportal Ennepetal – Der Treffpunkt für Freunde der Klutertstadt genau richtig. Diese Seite ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Ein Besuch lohnt sich!http://stadtportal-ennepetal.de/Das GesamtkonzeptEnnepetal. Das ist mehr als nur eine Stadt im Dreieck zwischen Sauerland, Bergischem Land und Ruhrgebiet. Ennepetal ist besonders.Wir haben einen ganz besonderen Anspruch an uns selbst, nämlich unsere Stadt Ennepetal in allen Belangen bekannt zu machen. Das fängt mit der Erstellung eines Stadtportals an, in dem die Stadt selbst beschrieben wird (mit all seinen Ortsteilen, nach und nach auch allen Attraktionen und touristischen Zielen). Ein Portal, auf dem das örtliche Wetter genau so wenig fehlen darf, wie die wöchentlichen Blitzermeldungen oder Notdienste unserer Apotheken und Ärzte.Zusätzlich möchten wir auch die Vergangenheit von Ennepetal nicht vergessen. Unsere Heimatvereine sind sehr aktiv – und viele interessante Begebenheiten, Chroniken, Fotos etc. sollen das Stadtportal komplettieren. Mit diesem Thema wird man aber wohl nie ganz fertig werden – und das ist gut so. Unsere Stadt lebt – und mit ihr lebt auch noch die Vergangenheit.Erfahren Sie etwas über:EnnepetalEnnepetals OrtsteileOffizielle WebseitenAktuellesÄrzte und NotdienstGastronomie in EnnepetalUnterkünfte in EnnepetalAusflüge in EnnepetalWandern in EnnepetalRegionale AusflugstippsFotoalbenEnnepetaler PersönlichkeitenTraditionsunternehmenPartnerBritta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Monika Schwarz