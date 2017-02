(fair-NEWS)

Frankfurt, 21. Februar 2017: Virtual Reality verändert die Art des Spielens grundlegend. Damit stellt die Technik Spieleentwickler vor gänzlich neue Herausforderungen. Ab März 2017 bietet das SAE Institute Frankfurt erstmals das Professional Certificate „Virtual Reality for Games“ an, das Entwicklern und Interessierten in kompakter Form die Grundlagen für die Programmierung von VR-Anwendungen vermittelt. Eine Anmeldung für den viermonatigen Abendkurs ist ab sofort möglich auf www.sae.edu Von den Grundlagen der objektorientierten Programmierung mit der Game Engine Unity bis hin zur Entwicklung von VR-Konzepten: in zehn Kurseinheiten erlernen die Teilnehmer das nötige Handwerkszeug, um VR-Projekte erfolgreich in die Tat umzusetzen. Dabei vermittelt der Lehrplan die Anforderungen der professionellen Spieleentwicklung und lässt gleichzeitig genügend Raum für individuelle Fragestellungen der Teilnehmer.Die Kursinhalte im Überblick:• Fundamental Programming• Engine Development• VR Groundworks• 3D Sound Realisation• Advanced VR Interaction• VR Data Visualisation• Advanced Game Engine Knowledge• Full fledged VR Games• DevelopmentDie Kurse haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und garantieren eine persönliche Betreuung. Über die gesamte Kursdauer haben die Teilnehmer Zugang zu Studios und Arbeitsplätzen am SAE Institute Frankfurt. Die Kursgebühr für den viermonatigen Abendkurs beträgt 1.200 Euro. Abgeschlossen wird der Kurs mit dem Professional Certificate des SAE Institute.Weitere Informationen zum Virtual Reality for Games Kurs in Frankfurt sind online auf www.sae.edu/deu/de/virtual-reality-games abrufbar.



Bildinformation: Virtual Reality for Games: SAE Institute bietet neues Professional Certificate an