First Elephant Self Storage bald auch in Forchheim

(fair-NEWS)

First Elephant expandiert weiter. Im dritten Quartal 2017 eröffnet der erfolgreiche Anbieter moderner Selbstlagerflächen in der bayerischen Kreisstadt Forchheim seinen 17. Standort.Hamburg, im Februar 2017 – Die Hamburger First Elephant Self Storage GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, einer der führenden Anbieter für Self Storage in Deutschland zu werden. Wenn es um die Qualitätsstandards der modernen Selbstlagerhäuser geht, steht der Self Storage Profi bereits jetzt in der ersten Reihe. Alle Anlagen erfüllen die Anforderungen nach DIN EN 15696 und bieten darüber hinaus zusätzlichen Service für die zahlreichen Privat- und Gewerbekunden. Die Anzahl der Partnerstandorte ist seit der Gründung im April 2015 von vier auf derzeit 17 angestiegen.Das starke Wachstum erklärt Christian Lohmann, Geschäftsführender Gesellschafter von First Elephant mit der steigenden Nachfrage und dem dadurch stetig größer werdenden Wettbewerbsdruck: „Self Storage gehört in Deutschland zu den boomenden Branchen. Beinahe monatlich eröffnen neue Standorte im gesamten Bundesgebiet. Für Neueinsteiger in den Markt und Anbieter mit nur einem Selbstlagerhaus ist es daher zunehmend schwer, sich im Markt zu behaupten. Das macht unser Angebot so attraktiv für regionale Marktteilnehmer. Mit einem Partner wie First Elephant an ihrer Seite können regionale Unternehmen ihre Erreichbarkeit deutlich erhöhen, signifikant Kosten sparen und neue Zielgruppen erschließen“.Neuer Platz für alle Forchheimer ab Herbst 2017Der geplante First Elephant Partnerstandort befindet sich in der Hauptstraße im Zentrum der Stadt direkt am Rathausplatz. Voraussichtlich im Herbst 2017 wird dort ein modernes Selbstlagerhaus für alle eröffnen, die dringend zusätzlichen Stauraum benötigen. Das Angebot an sicheren, sauberen und trockenen Lagerabteilen richtet sich sowohl an private als auch an gewerbliche Kunden.Als Kreisstadt in zentraler Lage und mit optimaler Anbindung an die wichtigsten überregionalen Wirtschaftszentren ist Forchheim ein attraktiver Self Storage Standort. Im Stadtzentrum leben 31.651 Einwohner (Stand: 31.12.2015), im gesamten Landkreis mit 29 Gemeinden/Orten sind rund 114.840 Einwohner angesiedelt (Stand: 31.12.2015). Die räumliche Nähe zu Erlangen (12 km), dem Großraum Bamberg (25 km) und Nürnberg (ca. 40 km) erweitern den Einzugsbereich für Privatpersonen und Gewerbetreibende, die günstige, moderne Lagerflächen benötigen, um ein Vielfaches.First Elephant Self Storage: Starker Partner für den MarkteinstiegUm im zunehmend hart umkämpften Self Storage Markt von Anfang an wettbewerbsfähig und effizient agieren zu können, setzten Neueinsteiger immer öfter auf die Kooperation mit einem überregionalen Partner.Die First Elephant Self Storage GmbH ist eine deutschlandweite Allianz mittelständischer, inhabergeführter Self Storage Unternehmen mit lokalen Schwerpunkten. First Elephant ( www.firstelephant.de/ ) stärkt kleinere und standortgebundene Betreiber im Wettbewerb. Außerdem unterstützt die Gruppe Neueinsteiger sowie Investoren bei dem Bau oder Umbau eigener Self Storage Anlagen.Am 17. April 2015 gegründet, betreut die First Elephant Self Storage GmbH aktuell 17 Standorte mit mehr als 6.000 modernen Lagerboxen auf einer Gesamtfläche von über 60.000 m². First Elephant ist Mitglied im Verband deutscher Selfstorage Unternehmen e.V.Partner werden kann jeder, der hierzulande ein Selbstlagerzentrum betreibt oder der sich mit dem Gedanken trägt, ein Self Storage Lagerhaus im Sinne der DIN EN 15696 zu bauen oder betreiben ( www.firstelephant.de/selfstoragegroup/ ).



Bildinformation: First Elephant Self Storage GmbH