Go7 holt Martin Oelenheinz als Creative Director

Mannheim, Februar 2017: Capri-Sonne oder Jack Wolfskin: Diese Namen verbindet man in der Branche mit Martin Oelenheinz. Ab sofort verantwortet der Kreative bei der Go7 AG Strategie und Konzeption. Die Mannheimer Full-Service-Agentur für Marketing, Kommunikation und Event wurde im vergangenen Jahr gegründet und bündelt die Erfahrung aus zahlreichen Branchen.Einen Namen machte sich Martin Oelenheinz mit der Silbermann Oelenheinz GmbH, heute Château Louis GmbH in Ludwigsburg, sowie mit Oelenheinz & Frey in Mannheim. Über viele Jahre hinweg prägte er maßgeblich das Erscheinungsbild großer Marken. Später war er im Bereich Interior Design und Fotografie erfolgreich, sowie als Consultant und freier Konzeptionier für Großunternehmen aus den Branchen Energie, Food & Beverage, Medical Care, aber auch für Deutschlands größte Konzertveranstalter. Diese Erfahrung und Kreativität bringt Oelenheinz jetzt in die Go7 AG ein: Für die Full-Service-Agentur berät er Kunden und entwickelt innovative Konzepte und Strategien.Die Agentur Go7 sieht sich als „Siebenkämpfer der Kommunikation“: Mit den Bereichen Beratung, Design, Event, Film, Mediaplanung, Online und Personal bietet die Agentur ganzheitliche Kommunikationslösungen. Die sieben Aktionäre haben sich zusammengeschlossen, um ihre Erfahrung in den verschiedensten Bereichen zusammenzuführen. Mit ihrem Team aus langjährigen Weggefährten und jungen Kreativen betreuen sie mittlerweile über 100 Kunden, darunter SAP, Media Markt oder Engelhorn.



Bildinformation: Martin Oelenheinz