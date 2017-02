Klarinettenquintett aus Nürnberg mit besonderen Klangfarben

(fair-NEWS)

Rothenburg o.d.T. Zwei bekannte Klarinettenquintette – von Mozart und von Brahms – und Astor Piazzollas „Chiquilin de Bachin“ in einer Bearbeitung von Markus Fleck bringt das dritte „Podium junger Musiker“ zu Gehör. Es ist in diesem Winter das letzte der klein-feinen Musikreihe des Wildbads in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Nürnberg und findet am Sonntag, 5. März, 15 Uhr statt.Das rund einstündige Programm, das die Studierenden aus Nürnberg wieder selbst moderieren, ist gleichermaßen anspruchsvoll wie im besten Sinne unterhaltsam. Für die Musiker selbst liegt der besondere Reiz in der Besetzung. Denn nach ihrer Auffassung können aus den unterschiedlichen und doch harmonierenden Klängen des Streichquartetts mit der Klarinette „wunderbare Farben“ entstehen. Diese gemeinsam zu suchen und stets neue Klangfarben zu entdecken, ist das besondere Anliegen der Musikerinnen Martina Fladerer (Klarinette), Teresa Novák (Violine), Thurid Pribbernow (Violine), Anna Hoffmann (Viola) und des Cellisten Martin Matos Mendoza.Seit Mitte Januar spielt das Ensemble in dieser Besetzung zusammen. Alle fünf Instrumentalisten haben längst schon als Kammer- oder Orchestermusiker Konzerterfahrung, sind Preisträger namhafter Wettbewerbe und teilweise bereits fest in Orchestern engagiert.



Bildinformation: Ein Klarinettenquintett der Nürnberger Musikhochschule (v.l.n.r.): Thurid Pribbernow, Violine; Martin Matos Mendoza, Violoncello; Martina Fladerer, Klarinette; Anna Hoffmann, Viola und Teresa Novák, Violine Foto: Sophie Lindmair