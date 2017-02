DSV Road und Carlsberg starten Zusammenarbeit in Deutschland

(fair-NEWS) Bremen, 21. Februar 2017. Bereits seit über zehn Jahren nutzt die dänische Brauereigruppe Carlsberg den Service des Transport-und Logistikdienstleisters DSV in diversen Ländern – nun auch in Deutschland.



Aktuell bedient DSV Road mehr als 50 internationale Strecken für seinen langjährigen Kunden Carlsberg und gewährleistet darüber hinaus die lokale Belieferung in Dänemark, Norwegen, Russland und Schweden. Seit Februar 2017 fährt der Logistiker nun auch in Deutschland für Carlsberg. Der Vertrag umfasst den Transport von Teil- und Komplettladungen in Form von Milkrun-, Single- und Roundtrips über die DSV-Standorte Hamburg und Stavenhagen.



DSV fungiert hierbei als ein wichtiger Partner im Transport- und Distributions-Netzwerk von Carlsberg Deutschland. Stephan Matschke, DSV Road Divisional General Manager LTL/FTL National dazu: „DSV verfügt über umfangreiches Know-how bei der Getränkelogistik und kann sich dadurch gut auf Herausforderungen wie saisonale Peaks einstellen. Wir freuen uns, dass Carlsberg nun auch in Deutschland auf unsere Leistung vertraut.“



Herausforderungen der Getränkelogistik

DSV nutzt bei der Belieferung des Handels das so genannte Milkrun-Prinzip – dabei wird auf Basis bestehender Verbrauchswerte ein logistischer Versorgungskreislauf definiert, in dem die Lkws auf festgelegten Routen zu bestimmten Zeiten liefern und auch gleichzeitig Leergut entgegennehmen. Dadurch lassen sich die Transportzeiten verkürzen, Umschlagvorgänge verringern und die Planbarkeit erhöhen. Ein wichtiger Aspekt, denn die Distribution von Getränkegütern birgt viele Herausforderungen, zum Beispiel saisonale Spitzen bei gutem Wetter oder Events, schwere und zugleich empfindliche Ladungen sowie zum Teil strenge Vorschriften hinsichtlich Hygiene und Ladungssicherung. Zudem geht der Trend zu kleineren Gebinden, die in höherer Frequenz gekauft werden, was eine permanente Verfügbarkeit der Waren voraussetzt. Eine gut durchdachte und flexible Lieferkette ist daher im Bereich der Getränkelogistik unabdingbar, um volle Regale zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang hat die weltweit viertgrößte Brauerei die „Carlsberg Supply Company“, kurz CSC, gegründet – sie verantwortet die internationalen Beschaffungsprozesse des Konzerns