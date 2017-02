Wie das Sexleben einer Frau von der Ernährung abhängt – der neue Ratgeber von Erfolgscoach & Autor K.T.N. Len’ssi

(fair-NEWS)

Als Coach berät Autor K.T.N. Len’ssi seit vielen Jahren Männer und Frauen bei sexuellen Problemen und konnte ihnen mit seinen afrikanisch inspirierten Tipps und seinem umfangreichen Wissen erfolgreich helfen. Nun stellt er in seinem Ratgeber „Libido-Booster und Potenz-Killer bei Frauen“ dieses Wissen einem breiten Publikum zur Verfügung. Auf über 500 Seiten erfahren Frauen (und interessierte Männer) mit welchen Lebensmitteln sie ihre Libido zerstören und mit welchen sie ihre Lust anfachen und sexuelle Probleme – wie zum Beispiel Scheidentrockenheit – bekämpfen können.Weibliche Potenz und ImpotenzAuch Frauen haben Potenz, kennen Erektionen und können ejakulieren und dementsprechend können sie auch unter Impotenz und Erektionsstörungen leiden. Wenn es einer Frau an Lust mangelt, wird dies meist mit psychischen Befindlichkeiten erklärt. Doch eine falsche Ernährung ist mit viel größerer Wahrscheinlichkeit die Ursache. Im ersten Teil des Buches stellt Len’ssi ausführlich die Lebensmittel vor, die der weiblichen Potenz und Lust schaden. Im zweiten Teil erfährt die Leserin dann alles über Libido-steigernde Lebensmittel, die außerdem noch weitere positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Leckere, potenzsteigernde Koch-, Trink- und Smoothie-Rezepte, die den Körper der Frau sexuell in Wallung bringen, runden den Ratgeber ab.Die Verantwortung für die eigene LustDen eigenen Körper und die eigene Lust zu kennen sind eine Grundvoraussetzung für eine erfüllte Sexualität. Len’ssis Ziel ist es, die Sexualität der Frau weiter von gesellschaftlichen Zwängen zu befreien, den Frauen zu zeigen, dass ihre Sexualität wichtig ist und sie das Recht haben, diese genauso wie Männer auszuleben und zu genießen. Sie haben das Recht, intensiv, direkt und offen Lust am Sex zu haben und Möglichkeiten zu finden, diese zu steigern und stärken, ohne sich zu schämen. Dafür müssen sie die Verantwortung für ihre Sexualität zurückerobern und sie nicht mehr nach Männervorstellungen und sozialen Normen gestalten.Der AutorK.T.N. Len‘ssi kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 24 Jahren in Darmstadt in Deutschland und ist Vater von fünf Kindern.Er ist Marketingberater, Coach, Lebensberater, Buchautor und Herausgeber von zahlreichen Ratgebern als E-Books. Er schreibt und berät über Themen, die die Menschen bewegen, die mit schwerem Schicksal zu tun haben oder auch bei manchen Tabu sind.Sein afrikanisch inspiriertes Coaching für Beruf, Seele (Stress, Burnout, Depression usw.), Spiritualität, Mentales, Körper, Familie, Kindererziehung, Frauen und Weiblichkeit, Partnerschaft, Liebe und Sexualität findet immer größeren Anklang. Seine intensiven Coachingerfahrungen, zusammen mit seiner afrikanischen Lehre machen ihn zu einem Experten in all diesen Gebieten.Bibliografische AngabenK.T.N. Len’ssi. „Libido-Booster & Potenz-Killer bei Frauen: Iss, trink und denk dich schlapp oder potent“Erschienen am 13. Februar 2017 bei indayi edition540 Seiten, Softcover29,99 € (D), 30,90 € (AT)ISBN: 978-3-946551-91-1Auch als eBook erhältlich



