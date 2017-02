Low Carb liegt voll im Trend

(fair-NEWS)

Die Suche nach idealen und leckeren Low Carb Rezepten hat ein Ende. Acht Low Carb Kochbücher stellen sich vor, die Gesundes auf die Teller bringen und gleichzeitig den Geldbeutel schonen. Schauen Sie in den Kurzbeschreibungen, sicherlich finden Sie ihr ganz persönliches Kochbuch. Und wenn Sie noch nicht wissen, was der Osterhase ins Körbchen legen soll, dann flüstern Sie ihm doch die Buchdaten ins Ohr.Acht Low Carb Kochbücher mit Kurzbeschreibung:Kochbuch: Vier Jahreszeiten Low CarbAutorin: Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7412-9709-0EURO 4,99 EuroE-BOOK ISBN 9783743121751EURO 3,49Kurzbeschreibung: Dieses Kochbuch beinhaltet kohlenhydratarme Rezepte, passend zur jeder Jahreszeit. Die Low Carb Ernährung macht satt, aber nicht dick, weil sie für eine verminderte Ausschüttung des Insulins sorgt und somit den Blutzuckerspiegel konstant hält. Die Befürchtung bei der Low Carb-Ernährung eine Mangelerscheinung zu bekommen, wird durch die Aufnahme von wichtigen Vitaminen und Spurenelementen durch folgende Lebensmitteln, wie Fleisch, Fisch, frischem Gemüse, bestimmte Obstsorten, Milchprodukte ohne Zuckerzusätze und Nüsse widerlegt. Essen nach dem Low Carb Prinzip, deckt den täglichen Bedarf an vielen wichtigen Mineralstoffen. Eine richtige Zusammenstellung bestimmter Lebensmittel versorgt den Körper mit den notwendigen Kraftstoffen. Mittlerweile raten viele Ernährungsmediziner sich nach dem kohlenhydratarmen Prinzip zu ernähren. Alle Kochanleitungen sind in der Zubereitung durchweg einfach und unkompliziert, so auch für Kochanfänger ideal zum Nachkochen.Kochbuch mit Backrezepten: Low Carb bei ReizdarmAutorin: Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7431-3828-5EURO 4,99E-BOOK ISBN 9783743122758EURO 3,99Kurzbeschreibung: Als ehemalige Reizdarm-Patientin schreibt die Autorin Rat- und Kochbücher für Menschen, die unter ständigen Darmproblemen leiden. Sie selbst litt jahrelang unter Verdauungsprobleme, die an einen Reizdarm erinnern - und kämpft mit der Low Carb Ernährung erfolgreich gegen die Beschwerden an.Sie entwickelt alle Low Carb Rezepte mit frischen Zutaten, kocht, backt, probiert und testet alles selber aus. Die Backwaren, die Hauptgerichte, die Beilagen und die Nachspeisen schmecken nicht nur sehr lecker, sie sind vor allem gut verträglich und leicht verdaulich - gelten somit als darmfreundlich.Alle 45 Kochanleitungen sind mit Kohlenhydratangaben in Gramm ausgewiesen und unterteilt nach: Backwaren, Pfannen-, Topf- und Auflaufgerichte, Beilagen und Nachspeisen.Orientalisches Kochbuch: Scheherazades verträgliche LOW CARB KücheAutorin: Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7347-3759-6EURO 3,99E-BOOK ISBN 9783738667349EURO 1,99Beschreibung: Orientalische Rezepte - das sind kulinarische Köstlichkeiten aus 1001 Nacht. Die 44 Rezepte sind alle frei von Hülsenfrüchten, wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen, sie dienen zwar als Grundlage der orientalischen Küche, können aber bei manchen Menschen Verdauungsprobleme verursachen. Alle Kochanleitungen sind nach dem Low Carb Prinzip - kohlenhydratarme Ernährung - entstanden, mit raffinierten Zutaten gezaubert und der orientalischen Küche angepasst.Kochbuch: Low Carb PartyAutoren: Jutta Schütz, Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7322-3250-5EURO 8,90E-BOOK ISBN 9783848284450EURO 4,99Kurzbeschreibung: Low Carb Brunch für 10 Personen mit der dazugehörigen Einkaufsliste - 43 Low Carb Rezepte.Kochbuch: Low Carb HexenkücheAutoren: Jutta Schütz, Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7322-4462-1EURO 6,90E-BOOK ISBN 9783848284986EURO 3,99Kurzbeschreibung: Dieses exklusive Kochbuch beschäftigt sich mit aphrodisierende Lebensmittel, die in 32 verführerischen Low Carb Rezepten zusammengestellt sind.Kochbuch: Vegetarisches LOW CARBAutoren: Jutta Schütz und Sabine BeukeVerlag: Books on Demand GmbH, NorderstedtISBN 978-3-8423-8317-3EURO 4,96E-BOOK ISBN 9783741235726EURO 4,49Kurzbeschreibung: 50 vegetarische und kohlenhydratarme Rezepte - Viele Gemüsesorten sind richtige Multi-Gesundheitstalente. Sie hemmen Entzündungen, stärken das Immunsystem und beugen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.Kochbuch mit Backrezepten: Low Carb für BerufstätigeAutorin: Jutta SchützVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7322-4328-0EURO 3,90Kurzbeschreibung: Mit 42 Rezepten in diesem Buch zeigt die Bestseller-Autorin Jutta Schütz, dass man eine gesunde Ernährung im Beruf, Familie und Freizeit doch sehr gut unter einen Hut bringen kann.Großes Kochbuch mit Backrezepten: LOW-CARB 555 Rezepte BEST/OFAutoren: Jutta Schütz, Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7386-3677-2EURO 9,99SEITENZAHL: 244E-BOOK ISBN 978-3-7392-5861-4EURO 7,99Kurzbeschreibung: 555 Low Carb Rezepte – Rind-, Schweine-, Geflügel-, Lamm-, Hammel-, Ochse- und Wildfleisch, sowie exotisches Fleisch, Fisch, Backen, Salate, Suppen, vegetarische und sonstige Rezepte. Jede Menge Informationen über „Low Carb“.© 2017 Text Beuke/Schütz - Alle Rechte vorbehaltenBild: Markus Wegner / pixelio.de



