Karawane Reisen auf der f.re.e München

(fair-NEWS)

bfs – Der 23. Februar steht auf der diesjährigen f.re.e München als Thementag unter dem Motto „Single-Reisen“. Auch der Ludwigsburger Individual-Reiseveranstalter Karawane stellt unter diesem Aspekt interessante Urlaubsangebote auf Süddeutschlands bestbesuchter Touristik- und Freizeitmesse vor.Gemeinsam allein durch die WeltSingle-Reisen stehen unter Urlaubern aktuell hoch im Kurs: Viele Menschen machen sich im Alleingang auf Entdeckungstouren durch fremde Länder, wollen die Gesellschaft anderer aber dennoch nicht missen. Für diese Zielgruppe hat Karawane Reisen verschiedenste Trips in ferne Länder im Angebot. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich dabei Rundreisen durch die Naturschönheiten Afrikas: Innerhalb einer 13-tägigen Kleingruppen-Tour entlang der Gardenroute können im Kariega Game Reserve auf Pirschfahrten beispielsweise Antilopen und Zebras beobachtet werden, während die Lagune von Knysna mit ihrem Ausblick auf den Indischen Ozean besticht. Ferner werden auch eine Straußenzucht und eine Tropfsteinhöhle erkundet, außerdem erfahren Teilnehmer Wissenswertes rund um die Weinbaukultur von Kapstadt (vom 21.11.-3.12.2017, buchbar ab 3.255,- Euro pro Person). Auf einer weiteren 13-tägigen Erlebnisreise zeigt sich hingegen Namibia für Hobbyfotografen von seiner Schokoladenseite: Urlauber erwartet unter anderem die höchste Düne der Welt in der weitläufigen Namib Wüste und Begegnungen mit Delfinen und Robben auf einer Bootsfahrt in der Lagune von Walvys Bay. Im Etosha Nationalpark laufen als Höhepunkt der Ländertour Elefanten, Spitzmauslnashörnern, Löwen, Giraffen und viele weitere Wildtiere vor die Linse (vom 1.9.-13.9.2017, buchbar ab 2.760,- Euro pro Person).Professionelle Beratung vor OrtAn ihrem Messestand bieten die Experten von Karawane Reisen persönliche Beratungen zu den nach Bausteinprinzip zusammensetzbaren Erlebnisreisen an. Die f.re.e München findet in diesem Jahr vom 22. bis 26. Februar statt – buchbar sind die Trips direkt vor Ort oder auf www.karawane.de sowie via Reisebüro.Über Karawane ReisenDer als „TOP-Reiseveranstalter“ zertifizierte Spezialist für erstklassige Erlebnis- und Individualreisen in mehr als 80 Ländern sorgt für unvergessliche Urlaubs-Momente. Das 36-köpfige Team entwirft erlebnisreiche Touren, die auf individuelle Wünsche abgestimmt sind, und bietet persönliche Beratung.Fotos: BFS / Karawane Reisen



Bildinformation: Fotos: BFS / Karawane Reisen