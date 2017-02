cab Leiterplattenmagazine im Einsatz bei Endress+Hauser

(fair-NEWS)

Endress+Hauser Wetzer entwickelt und produziert in Nesselwang hauptsächlich Geräte für die Temperaturmessung. Rund 700.000 elektronische Flachbaugruppen wurden hier in den letzten zwölf Monaten gefertigt und dabei circa 90 Millionen Bauelemente auf Leiterplatten unterschiedlicher Breiten verarbeitet. Präzision, Stabilität und flexible Handhabung sind die Hauptanforderungen an die Leiterplattenmagazine, die in den automatischen Bestückungsanlagen eingesetzt werden.Leiterplattenmagazine von cab kommen bei Endress+Hauser Wetzer seit 16 Jahren zum Einsatz: in der Elektronikfertigung, als Zwischenpuffer bei der Produktionssteuerung und bei der Lagerung der elektronischen Flachbaugruppen. Die stabile und verwindungssteife Rahmenkonstruktion gewährleistet einen dauerhaften Einsatz in der Produktion. Werden unterschiedliche Leiterplattengrößen verarbeitet, müssen die Magazine ständig auf neue Leiterplattenbreiten eingestellt werden. cab bietet als einziger Hersteller Leiterplattenmagazine an, bei denen sich nach dem Aufsetzen auf einen Loader die bewegliche Seitenwand vollautomatisch einstellt.Vorteile automatischer EinstellbarkeitDie Funktionsweise ist ebenso simpel wie funktional: Auf einer der unteren Gewindespindeln des Magazins ist ein Kupplungsrad verdrehfest angebracht. Die zweite Kupplungshälfte ist auf den separaten Stellmotor des Loaders montiert. Beim Einsetzen des Magazins in den Loader wird ein Kontakt ausgelöst und die beiden Kupplungshälften verbinden sich. Zunächst fährt die bewegliche Seitenwand an einen definierten Referenzpunkt. Anschließend stellt sie sich auf die Breite des zuführenden Transportbandes ein. Eine Bevorratung mit voreingestellten Magazinen ist nicht notwendig. Außerdem wird das Einsetzen falsch eingestellter Magazine ausgeschlossen. Für Endress+Hauser bedeutet dies erhöhte Prozesssicherheit.Klare AnforderungenUm die Produktionskapazitäten möglichst effizient auszulasten, muss das Be- und Entladen der Linien mit Leiterplatten fehlerfrei ablaufen. Das Gewicht sollte gering und die Kanten nicht zu scharf sein, sodass die Mitarbeiter die Magazine ohne Risiko mit den Händen tragen können. „Wir fahren hier am Standort Nesselwang einen Mix aus unterschiedlichen Leiterplattengrößen“, sagt Harald Kraus, Abteilungsleiter der elektronischen Fertigung bei Endress+Hauser Wetzer. „Ziel war es, die Einstellungen zu vereinfachen.“ Also entschied man, cab Magazine der Serie 800 einzuführen, die in alle laufenden Prozesse integriert werden können. „Durch die Verstellautomatik müssen wir uns nicht mehr um die Breiteneinstellung kümmern“, ergänzt Gundolf Lippold, verantwortlich für die Technische Applikation im SMD-Bereich. „Die Leiterplatten werden aus der Linie sicher in das Magazin eingeführt. Wir sind sehr zufrieden mit den Magazinen.“Das Video zu dieser Anwendung unter www.cab.de/eh-video Weitere Informationen zu den cab Leiterplattenmagazinen unter www.cab.de/800



Bildinformation: Vollautomatische Breitenverstellung beim Magazin der Serie 800