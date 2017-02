Supernaked KAWASAKI 2017 - Z900

(fair-NEWS)

Auch die Z900 kann mit dem von Hepco&Becker entwickelten Trägersystem C-Bow reisetauglich gemacht werden. Der C-Bow Halter kommt für dieses KAWASAKI Bike ebenfalls in schwarz für 169,50 €, voraussichtlich lieferbar in KW 12, auf den Markt.Der Soft- und Hardcase Träger ist besonders für sportliche Motorräder geeignet. Der C-Bow Halter hat ein elegantes und zugleich eher unauffälliges Design und fügt sich daher sehr gut in die Gesamtlinie des Bikes ein. Ein ausreichender Sicherheitsabstand der Taschen/Koffer zum heißen Endtopf des Auspuffs wird von Hepco&Becker bei der Entwicklung stets beachtet. Die C-Bow Technik ermöglicht ein einfaches anbringen des Gepäcks am Motorrad. Durch einen Schlüssel werden die Taschen/Koffer diebstahlgeschützt und fest arretiert.Wer den Look des sportlichen Naked Bikes bestmöglich erhalten will aber nicht auf kleines Gepäck verzichten möchte ist mit dem Sportrack für 169,50 € gut bedient. Dieses wird auch in KW 12 in schwarz lieferbar sein. Hierfür bietet sich die STREET Hecktasche inklusive Lock it Hecktaschenhalter für 169,50€ das Stück an.Auch ein neu entwickelter Lock it Tankring wird Ende April für 59,90 € erhältlich sein.Für diesen eignet sich laut Hersteller der Royster Tankbag, welcher für 169,50 € pro Stück nun lieferbar ist. Diesen gibt es in der Version schwarzer Reißverschluss und gelber Reißverschluss.Damit das Naked Bike auch geschützt wird bietet Hepco&Becker einen Motorschutzbügel inklusive Protection Pad in schwarz für 189,50 € an. Der Schutzbügel wird in KW 12 lieferbar sein.Um dem Bike einen besseren Stand zu geben wurde auch eine Seitenständerplatte entwickelt die Ende April für 47,90 € erhältlich sein wird.



Bildinformation: Z900 mit STREET Serie von Hepco&Becker