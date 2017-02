Süße Muttertagsgeschenke aus Schokolade

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 21.02.2017 – Exakt drei Monate nachdem man der oder dem Liebsten seine Anerkennung gezeigt hat, feiert man den Ehrentag einer der wichtigsten Frauen im Leben: Am 12.05. ist Muttertag! Natürlich sollte die Mutter das ganze Jahr über geehrt und geliebt werden, doch an diesem Tag sollte man ihr auf eine besondere Art und Weise seine Anerkennung zeigen. Ein süßes Muttertagsgeschenk aus Schokolade von CHOCOLISSIMO eignet sich dafür ideal. Im Folgenden werden einige handgefertigte Produkte zum Muttertag vorgestellt.SchokoladenbuchstabenDie Schokoladenbuchstaben sind wohl eine der süßesten Arten, seiner Mutter zu sagen, wie sehr man sie schätzt. Sowohl die ‚MAMA – Schokoladenbuchstaben‘ als auch die ‚I ♥ MUM – Schokoladenbuchstaben werden bei der Mutter bereits mit ihren Verpackungen für Verzückung sorgen. Diese kann mit einer kurzen persönlichen Nachricht versehen werden oder ist bereits mit „I love you Mum“ bedruckt. Doch sobald sie den Schiebedeckel des Holzkästchens abnimmt, wird ihre Begeisterung keine Grenzen kennen. Die Buchstaben bestehen aus feinster Vollmilch- oder Zartbitterbuchstaben und sind mit getrockneten Erdbeeren, Himbeeren, Kokosraspeln und gehackten Erdnüssen bestreut. Somit sind die kurzen Schokoladennachrichten nicht nur absolute Hingucker, sondern auch ein hervorragender Genuss für den Gaumen.https://www.chocolissimo.de/do/item/3377-DEXXXX/I-love-Mum---Vollmilchschokoladehttps://www.chocolissimo.de/do/item/3377-DE01XX/I-love-Mum---Zartbitterschokoladehttps://www.chocolissimo.de/do/item/1875-DEMA01/MAMA---Schokobuchstaben-Vollmilchhttps://www.chocolissimo.de/do/item/1875-DEMA02/MAMA---Schokobuchstaben-ZartbitterChocoHerzDiese Schokoladentafeln schmelzen auf der Zunge der Mutter wie ihr Herz bei ihrem Anblick! Diese gibt es in drei Varianten, je nach Vorliebe der Mutter. Zum einen wäre da das ‚Weiße ChocoHerz - mit Erdbeeren‘, das, wie der Name bereits vermuten lässt, aus weißer Schokolade besteht. Verfeinert wird es durch die getrockneten Erdbeeren, die auf der kleinen Schokoladentafel drapiert werden. Ebenso fruchtig kommt das ‚Zartbitter ChocoHerz - mit Himbeeren‘ daher. Getrocknete Himbeerstückchen verzieren diese herzförmige Tafel aus Zartbitterschokolade. Das süßeste ‚ChocoHerz‘ ist sicherlich das ‚ChocoHerz Duett‘. Um diese Tafel herzustellen, verwenden die Chocolatiers von CHOCOLISSIMO edle weiße und zarte Vollmilchschokolade, um eine Tafel zu kreieren, die süßer nicht sein könnte.https://www.chocolissimo.de/do/item/0332-DE04XX/Weisses-ChocoHerz---mit-Erdbeerenhttps://www.chocolissimo.de/do/item/0331-DE04XX/Zartbitter-ChocoHerz---mit-Himbeerenhttps://www.chocolissimo.de/do/item/0330-DE04XX/ChocoHerz-DuettDelicious Week for MomDen Muttertag feiert man zwar nur einen Tag, doch das Set ‚Delicious Week for Mom‘ sorgt für eine ganze Woche voller Genuss! Die elegante weiß-goldene Verpackung, die mit einer goldenen Schleife dekoriert ist, enthält eine kleine Auswahl der süßen Produkte von CHOCOLISSIMO. Kirschen in Zartbitterschokolade, verfeinert mit einem Hauch Kirschwasser, zwei Schichtpralinen aus der Choc&Roll-Reihe, je zwei Pralinen mit süßer Fruchtkonfitüre und zarter Erdbeercreme, 2 Pralinen in Herzform und knackig-süße Haselnüsse in Schokolade umsorgen jede Mutter rundum. Den krönenden Abschluss bilden zwei ChocoSticks aus Vollmilchschokolade, die, aufgelöst in einer Tasse heißer Milch, die Muttertags-Woche gebührend ausklingen lassen.https://www.chocolissimo.de/do/item/1851-DEXXXX/Delicious-Week-for-MomChoco High-Heel White & Vanity Chocolates DotsMit diesem schokoladigen Ausgehset ist die liebe Mutter für jede Feierlichkeit vorbereitet. Der wunderschöne ‚Choco High-Heel White‘, gefertigt aus süßer weißer Schokolade und verfeinert mit einem modischen Muster aus Zartbitterschokolade, ist ein absoluter Hingucker. Wohlschmeckend ist er darüber hinaus auch! Das Outfit perfekt macht das Produkt ‚Vanity Chocolates Dots‘. Mit Parfüm, Lippenstift, Nagellack, Haarbürste und Make-up-Set aus bester Schokolade, verpackt in einer stilvollen Clutch, sind glamouröse Abende sicher.https://www.chocolissimo.de/do/item/3318-DEXXXX/Geschenkset-Choco-High-Heel-White--Vanity-Chocolathttps://www.chocolissimo.de/do/item/3902-DEXXXX/Choco-High-Heel---Whitehttps://www.chocolissimo.de/do/item/1867-DE02XX/Vanity-Chocolates-DotsChoc&PlayDie schönsten Muttertags-Geschenke sind nach wie vor die, die perfekt auf die Mutter zugeschnitten sind. Und was gibt es Süßeres, als eine Tafel Schokolade in Form eines Herzens, bestreut mit den Lieblingsfrüchten und -nüssen der Mutter? Wenig, korrekt. Deswegen bietet CHOCOLISSIMO mit dem Choc&Play-Konfigurator die Möglichkeit, eine eigene Schokoladentafel zusammenzustellen! Form, Schokoladenart, Zutaten sowie die Verpackung lassen sich nach dem Geschmack der lieben Mutter auswählen. Darüber hinaus gibt es in der entsprechenden Choc&Play-Kategorie noch wunderschöne vorgefertigte Schokoladentafeln zum Muttertag.https://www.chocolissimo.de/do/item/chocPlayConfiguratorhttps://www.chocolissimo.de/do/cat/schokoladentafeln_muttertagWeitere süße Muttertags-Geschenke sind in der Kategorie ‚Muttertag‘ unter https://www.chocolissimo.de/do/cat/schokolade-zum-muttertag zu finden.###Bildmaterial kann beim Pressekontakt angefragt werden. Sollte es zu einer Veröffentlichung kommen, bittet CHOCOLISSIMO um einen Beleglink oder ein Belegexemplar.Muster können beim Pressekontakt angefragt werden.



Bildinformation: Muttertagsgeschenke von CHOCOLISSIMO