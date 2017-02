Migrationen im SAP-Umfeld: SAP-Archivierungsspezialist KGS informiert im Webinar

(fair-NEWS)

Archivmigrationen sind ein heikles Thema. Wie sie aus Sicht eines Wirtschaftsprüfers zu bewerten sind, was man beachten und auf welche Prüfungen und Prüfverfahren sich einstellen muss, beleuchtet die KGS am 17. März 2017 in einem Webinar.In den meisten Unternehmen ist die Erleichterung groß, wenn der Wirtschaftsprüfer im Rahmen eines Archivwechsel sein Testat erteilt und im Kapitel „Dokumentenmigration“ des Testergebnisses eine grüne Ampel zu sehen ist. Wirtschaftsprüfer, die unmittelbar mit der Überprüfung der Migrationsergebnisse beschäftigt sind, verwenden statistische Methoden, um Stichproben der zu überprüfenden Dokumente festzulegen. Auf die betreffenden Dokumente wird anschließend jeweils über Rechercheaufträge im alten und neuen Archivsystem zugegriffen. Der Idealzustand tritt ein, wenn bei jedem dieser Zugriffe festgestellt wird, dass die „Probanden“ augenscheinlich und binär identisch sind.Wie man sich auf eine SAP-Archivmigration bestmöglich vorbereitet, damit aus Sicht der Wirtschaftsprüfung alles in Ordnung ist, darüber informiert KGS, Spezialist für SAP-Archivierung und Dokumentenmanagement im SAP-Umfeld, in ihrem Webinar am 17. März. Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://attendee.gotowebinar.com/register/484883908542264835