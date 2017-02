Der Frühling kommt – Die Roller werden aus dem Winterschlaf geweckt

(fair-NEWS)

Oberhausen, Februar 2017 – Langsam schlägt das Herz der Rollerfahrerinnen und Rollerfahrer schneller. Es wird zunehmend wärmer und die Sonne lässt sich wieder öfters blicken. Es ist Zeit, den schicken Roller aus dem Winterschlaf zu wecken. Zeit für Spaß im Stadtverkehr. Zeit für La Dolce Vita. Dabei ist das Wichtigste für alle: Mit Stil ans Ziel.Ohne Jacke auf einem Roller wird es schon bei geringer Geschwindigkeit schnell frisch. Trotz frühlingshafter Temperaturen. Daher gehört eine Jacke, ebenso wie der Helm, zu der Grundausstattung. In der Frühlingssonne, an der Ampel oder im Stau wird es andererseits auch wieder schnell sehr warm. Dann bilden sich Schweißflecken unter den Achseln und der stylische Rollerfahrer droht nach Schweiß riechend am Ziel anzukommen. Aus La Dolce Vita wird ein wahrer Albtraum für alle Stilbewußten. Die einfache Lösung: Vorbeugen!Mit Achselpads ist es so leicht, die Kleidung vor Schweißgeruch und -flecken zu schützen. Einfach einkleben und frisch bleiben. Denn, vor allem bei Jacken gilt: Hat der Schweißgeruch einmal die Kleidung durchdrungen, ist es fast unmöglich, diesen wieder loszuwerden. Und nicht jedes Kleidungsstück lässt sich einfach in der Waschmaschine waschen. Lederjacken, Sakkos oder Blazer müssen überwiegend z. B. chemisch gereinigt werden. Die Reinigung ist meistens jedoch aufwändig und kostspielig.Mit Achselpads fährt man nicht nur perfekt gestylt, sondern kommt auch so ans Ziel. Ohne sich Gedanken über unangenehmen Geruch oder lästige Schweißflecken zu machen. So bleiben allen Rollerliebhabern böse Überraschungen nach der Ankunft und eine eventuell teure chemische Reinigung erspart. Denn das Schweißproblem soll nicht daran hindern, die Lieblingskleidungsstücke auch beim Rollerfahren anzuziehen.Wer mit Stil am Ziel ankommen möchte, kann z. B. die Achselpads von L’axelle® verwenden.Die hauchdünnen, selbstklebenden Pads werden einfach in die Kleidung im Achselbereich eingeklebt. Durch die einzigartige Multi-Flex-Form® passen sie sich perfekt an. Sie garantieren maximale Bewegungsfreiheit und sind nach kurzer Tragezeit nicht mehr spürbar. Ein speziell entwickelter Kleber sorgt für einen sicheren Halt. Dadurch verrutschen die Pads in der Kleidung nicht. Der saugfähige Kern schließt den frisch gebildeten Achselschweiß sofort ein, so dass das Entstehen von Schweißgeruch und Schweißflecken verhindert wird.Die unauffälligen Pads sind in den zwei Größen "M" und "L" erhältlich. Sie bieten somit Schutz für unterschiedliche Körpergrößen und unterschiedliches Schwitzverhalten.L'axelle® Achselpads sind exklusiv im Onlinehandel z. B. unter www.laxelle.de erhältlich.



Bildinformation: © ZoomTeam-fotolia.com