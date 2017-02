Erstes Einzelhotel arbeitet mit moreDirect

(fair-NEWS)

Das neue Buchungsportal auf der Website des Vier-Sterne-Superior-Hotels „The Monarch Hotel“, www.monarchbadgoegging.com, ermöglicht eine noch einfachere Anfrage, Buchung und Verwaltung von Tagungs- und Seminarräumen des „Convention Centers“. Der Trierer MICE-Spezialist meetingmasters.de liefert die Web-Technologie und geht mit seinem MICE-Tool moreDirect flexibel auf die individuellen Bedürfnisse des Hotels ein. In gemeinsamer Zusammenarbeit wird so der Service für die Veranstaltungsplaner optimiert.Schneller zum ZielAb sofort ist es mit nur wenigen Klicks möglich, auf www.monarchbadgoegging.com einen der zwölf Veranstaltungsräume in Niederbayerns größtem Tagungshotel zu buchen oder sich über deren Verfügbarkeit zu informieren. Detaillierte Tagungsanfragen können direkt auf dem Buchungs­portal von www.monarchbadgoegging.com binnen kürzester Zeit bearbeitet werden. „Uns bietet das Buchungstool die Möglichkeit, noch flexibler auf die individuellen Kundenbedürfnisse einzugehen“, erklärt Simone Steber, Convention Sales Manager des „The Monarch Hotel“. Das „The Monarch Hotel“ ist das erste Einzelhotel, das das Buchungstool moreDirect von meetingmasters.de in die eigene Website integriert. Die Nutzung der Web-Lösung bedeutet für alle Beteiligten eine erhebliche Arbeitserleichterung und Zeitersparnis.Das „The Monarch Hotel“ und den MICE-Spezialisten meetingmasters.de verbindet eine langjährige Partnerschaft. Somit war es für das Vier-Sterne-Superior-Hotel schnell entschieden, auf die professionelle Buchungstechnologie von meetingmasters.de zurückzugreifen. Zudem habe das MICE-Tool moreDirect von meetingmasters.de optisch als auch inhaltlich direkt überzeugt. „Es ist toll, dieses Projekt gemeinsam umgesetzt zu haben, und wir freuen uns über eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit“, bestärkt Simone Steber.Über „The Monarch Hotel“Das Hotel liegt zwischen Ingolstadt und Regensburg im Kurort Bad Gögging. Gäste können hier in einer reizvollen Landschaft Tagungsaufenthalte mit Aktiv- und Wellnessurlaub kombinieren und entspannte Ferien verbringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.monarchbadgoegging.com.Über meetingmasters.demeetingmasters.de unterstützt Unternehmen bei der Suche nach und Buchung von MICE-Locations (Hotels, Event­locations, Kongresshallen) und weiteren MICE-Dienstleistungen (Catering, Rahmenprogramm, Transferleistungen etc.) für Veranstaltungen mittels webbasierten und datenbankgestützten Outsourcing- und Insourcing-Lösungen.Fotos: bfs / The Monarch Hotel



Bildinformation: Fotos: bfs / The Monarch Hotel