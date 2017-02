Cowboy-Feeling im Jubiläumsjahr: Der Nordamerika-Spezialist CANUSA TOURISTIK bietet Ranch-Urlaub in drei kanadischen Provinzen an

(fair-NEWS)

Hamburg, 21. Februar 2017 (w&p) – Es ist ein besonderes Jahr für Kanada: Die Staatsgründung vor 150 Jahren wird unter anderem mit ganzjährigem kostenfreiem Eintritt für alle Nationalparks gefeiert. Ein starker Anreiz für Reiselustige, die in dem weitläufigen Land viel entdecken und erleben können. Einen ganz landestypischen Reise-Tipp für Kanada hat der Nordamerika-Spezialist CANUSA TOURISTIK parat: Einen Ranch-Urlaub in den Provinzen Alberta, Saskatchewan oder British Columbia.Dabei hat der Veranstalter neben mehrtägigen Aufenthalten mit einem Komplettpaket aus Reiten und Vollpension auch Ranches im Hotelstil im Programm, bei denen die Individualität und der Komfort der Unterkunft im Vordergrund stehen.Ein gutes Beispiel hierfür ist die Ten-eeh-ah Lodge in Lac La Hache (British Columbia), deren acht komfortable Blockhäuser und das luxuriöse Log-Home in die traumhaft schöne Kulisse des Spout Lake eingebettet sind. Jede Cabin bietet Platz für zwei bis sechs Personen. Die Gäste der Lodge können kostenfrei mit Kanus und Kayaks auf Erkundungstour gehen. Auch ein Rundflug mit dem Wasserflugzeug oder ein Ausflug mit dem Motorboot zählen zum Freizeitangebot. Zudem gehört Reiten zu den Hauptaktivitäten auf der Ten-eeh-ah Lodge. Eine Deluxe Cabin ist bei CANUSA mit Halbpension je nach Saisonzeit ab 91 Euro pro Person bei Vierer-Belegung zu buchen.Ein authentisches Cowboy-Feeling mitten in der Prärielandschaft der Provinz Alberta bietet die Bar Diamond Guest Ranch rund drei Stunden östlich von Calgary. Mit etwas Glück können hier sogar die grün schimmernden Polarlichter beobachtet werden. Der fünftägige Aufenthalt auf der Ranch, den CANUSA bei Vollpension ab 980 Euro pro Person anbietet, kann mit Ausflügen hoch zu Ross, Jetboot-Fahrten, Abstechern in die Präriestädte Acadia und Empess und einem Abstecher in eine Hutterer-Kolonie sehr abwechslungsreich gestaltet werden. Elche, Rehe, Antilopen und Kojoten sowie eine beeindruckende Vogelwelt sorgen zudem für unvergessliche Naturerlebnisse.„Komm hol‘ das Lasso raus“ lautet auch das Motto auf der völlig abgeschiedenen La Reata Ranch im Südwesten der Provinz Saskatchewan. Zu ihrem Gelände gehört ein großes Stück Seeufer, das in den Sommer-monaten zum Schwimmen, Boot- und Wasserskifahren einlädt. Im Cowtown Western Shop der Ranch können sich die Gäste stilecht einkleiden. Übernachtungsmöglichkeiten be-stehen in einem von sechs gemütlichen Doppelzimmern im Blockhaus- bzw. Western-Stil und zwei Loft-Cabins, die sich für Familien und Gruppen eignen. Entschleunigung wird garantiert: Auf der La Reata Ranch gibt es weder Fernseher noch Telefon und einen sehr eingeschränkten Handy- bzw. Internetempfang. Bei CANUSA TOURISTIK ist der Aufenthalt in einer Blockhütte bei Vollpension ab 155 Euro pro Person und Nacht erhältlich.Ob ein kompletter Ranch-Urlaub oder nur die eine oder andere Nacht auf einer Ranch während einer Rundreise – die erfahrenen Reise-Berater von CANUSA stellen jedem Kanada-Urlauber einen individuellen Reiseverlauf zusammen.Buchungsmöglichkeit:Sämtliche Angebote von CANUSA TOURISTIK sind unter der kostenfreien Service-Hotline 08000-226872 sowie auf der Internetseite www.canusa.de buchbar.Fotomaterial zum Download unter: https://we.tl/9hIrjtz95q (gesamte Datenmenge: 3 MB)Die Meldung liegt im pdf-Format vor unter:Firmensitz München / HR München B 86820Geschäftsführende Gesellschafter Yvonne Molek / Thomas C. Wilde



Bildinformation: ©Greg Huszar