Pressemitteilung von WEITBLICK | Gottfried Schmidt OHG

(fair-NEWS) Das seit 85 Jahren bestehende Familienunternehmen

WEITBLICK | Gottfried Schmidt wurde nun mit dem

begehrten TOP JOB-Siegel als einer der besten Arbeitgeber

des deutschen Mittelstandes ausgezeichnet.



„Solch eine Auszeichnung freut uns als Inhaber des

Unternehmens in 3. Generation natürlich sehr!“, so Claus

und Alexander Wolfgang Schmidt nach der Verkündung

des Ergebnisses.

Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter pflegen

ein enges Verhältnis zu ihren 120 Mitarbeitern. Sie setzen

auf eine Firmenkultur, in der die Führungskräfte

jederzeit ein offenes Ohr sogar für persönliche Anliegen

haben. Die TOP JOB-Juroren waren insbesondere

von den Bemühungen der Firma um eine ausgewogene

Work-Life-Balance beeindruckt. Neben betrieblicher

Altersvorsorge und Teilzeitarbeit gibt es weitere attraktive

Angebote, die das Berufs- und Privatleben vereinbar

machen. Charakteristisch für WEITBLICK | Gottfried

Schmidt ist, dass Lösungen individuell im Gespräch entwickelt

werden, wovon gerade Eltern profitieren: „In Absprache

mit den einzelnen Abteilungen bieten wir eine

passende Elternzeit und individuelle Möglichkeiten zum

Wiedereinstieg an.“, so die Geschäftsführer. Außerdem

sollen die Zusatzprogramme zu einem umfangreichen

Sport- und Gesundheitsangebot für alle Mitarbeiter

erweitert werden.



Die Vision des Unternehmens, die WEITBLICK als seine

Grundeinstellung versteht, ist nur gemeinsam mit engagierten

Mitarbeitern zu verwirklichen. Die Geschäftsführer

berufen sich deshalb bei ihren Bemühungen um

Arbeitgeberattraktivität auf Henry Ford: „Zusammenkommen

ist ein Anfang, Zusammenbleiben ein Fortschritt

und Zusammenarbeiten ein Erfolg.“ Denn nur im

Bildinformation: WEITBLICK® | GOTTFRIED SCHMIDT OHG IST AUSGEZEICHNETER ARBEITGEBER

Das Unternehmen zählt zu den traditionsreichsten

Unternehmen der Textilbranche im Segment Workwear

und Corporate Fashion. Bereits 1931 in Frankfurt

am Main gegründet, wird die Firma in vierter

Generation als Familienbetrieb geführt. Über 100

Mitarbeiter am Stammsitz in Kleinostheim und über

1.000 Beschäftigte in den europäischen Produktionsbetrieben

arbeiten gemeinsam an der Entwicklung

hochqualitativer Kollektionen für verschiedenste

Berufsgruppen.

