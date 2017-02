Neu und einzigartig: Purer Luxus auf See – die Expeditionskreuzfahrten auf der brandneuen Scenic Eclipse sind ab sofort über Vista Travel buchbar

(fair-NEWS)

Hamburg, Februar 2017Luxus-Expeditionskreuzfahrten der Extraklasse auf der Scenic Eclipse sind ab sofort in Deutschland über Vista Travel buchbar. Die Scenic Eclipse setzt neue Maßstäbe im Bereich der Luxuskreuzfahrten und ist die erste „Discovery Yacht“ der Welt. Mit ihrem unvergleichlichen Angebot an auf einem Kreuzfahrtschiff noch nicht gesehnen Ausstattungen können auf der Scenic Eclipse atemberaubende Naturerlebnisse und einzigartiger Komfort genossen werden.Ein in dieser Form einzigartiger Spa-Bereich auf knapp 470 m² sorgt auf der Scenic Eclipse mit einem großen Angebot an Treatments für perfekte Entspannung auf hoher See. Die „Guest-to-Staff Ratio“ von beinahe 1:1 ermöglicht einen einzigartig-persönlichen Service, der auf alle Wünsche und Bedürfnisse der Gäste eingeht. Zusätzlich zu den kulinarischen Highlights in insgesamt sechs Gourmet-Restaurants sorgen auf der Scenic Eclipse mehrere Pools, ein Fitnessstudio und ein Theater auf der Scenic Eclipse für völlig neuartige Erlebnisse.Die Veranda jeder Suite sorgt für unvergessliche Ausblicke auf die traumhaften Landschaften entlang der Routen durch die Weltmeere. Zwei Helikopter sowie ein sieben Personen fassendes U-Boot bieten auch für Action-Fans unvergessliche Momente in arktischen Gefilden.228 Passagiere finden auf der luxurösen Mega-Yacht platz, wenn Sie ab August 2018 zum ersten Mal in See sticht. Speziell an die extremen Bedingungen von Polarexpeditionen angepasst, werden Reisende auf der Scenic Eclipse atemberaubende Meerlandschaften der Arktis und Antarktis in einer einmalig-luxuriösen Atmosphäre durchkreuzen. Weitere Traumrouten führen nach Westeuropa, durchs Mittelmeer, nach Amerika oder in die Karibik.Die Scenic Eclipse sorgt für einmalige Erlebnisse und eine Reise, die das Luxussegement auf ein neues Level setzt. Die „Once-in-a-Lifetime“ Kreuzfahrten auf der Scenic Eclipse können Reisende ab sofort bei Vista Travel in Hamburg buchen.Weitere Informationen auf www.vistatravel.de



Bildinformation: Neu und einzigartig: Purer Luxus auf See – die Expeditionskreuzfahrten auf der brandneuen Scenic Eclipse sind ab sofort über Vista Travel buchbar