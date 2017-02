Prof. Dr.-Ing. Uwe Zimmermann - Rede zur Problematik der konzeptlosen Energiewende

(fair-NEWS)

Prof. Dr.-Ing. Uwe Zimmermann, Landesvorsitzender und Spitzenkandidat des Landesverbands Rheinland-Pfalz für Bundestagswahl 2017 spricht am Dienstag, 21.02.017, um 19:00 Uhr im Landhotel Saarschleife, Cloefstr 44, 66693 Mettlach zu den Themen EEG und Energiewende. Dabei betonte er die Notwendigkeit eines Umdenkens, denn die Energiewende ist ein Projekt, welches mehr auf Emotionen basierend beschlossen wurde, als auf Rationalität.„Die Energiewende beschert uns ständig steigende Strompreise. Die Verbraucher werden übermäßig belastet. Gleiches gilt für die Industrie, in der der Stromverbrauch die Produkte verteuert und damit die Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zu anderen Ländern schwächt,“ so Zimmermann.Und wies auf das Kernproblem hin: „Der ungezügelte Ausbau von Windkraft und Photovoltaik erhöht mit jeder neuen Anlage die Gefahr von Frequenzschwankungen im Netz und damit die Versorgungssicherheit. Es besteht ein dringender Bedarf an großtechnischer Speicherung von elektrischer Energie. Dieses Problem ist nach wie vor ungelöst. Zurzeit lebt die Energiewende von den Grundlastkraftwerken unserer Nachbarländer wie z.B. den französischen und tschechischen Kernkraftwerken, die im Bedarfsfall die notwendige Grundlast zur Verfügung stellen. Inzwischen beginnen Nachbaren wie Polen und Tschechien technische Vorrichtungen einzuführen, um ihre eigenen Stromnetze von den Schwankungen durch deutsche Wind- und Solarenergie zu schützen. Deutschland geriert sich als Trittbrettfahrer auf dem europäischen Energiesektor. Ohne diese Abfederung jedoch und ohne den Neubau von Grundlastkraftwerken und Regellastkraftwerken in Deutschland manövriert sich die Energiepolitik in eine Sackgasse.“Die Liberal Konservative Reformer (LKR) ist eine europäische politische Partei, die bundesweit mit 16 Landesverbänden und zahlreichen Regional- und Kreisverbänden vertreten ist. Bundesvorsitzender ist der 45 Jahre alte Unternehmer und Volljurist Christian Kott aus Bremen. Dr. Bernd Lucke ist der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2017.Im September 2015 wurde der Landesverband Rheinland-Pfalz gegründet und im September 2016 die Landesliste für die Bundestagswahl 2017 aufgestellt. Spitzenkandidat ist der Saarburger Maschinenbauingenieur Prof. Dr. Uwe Zimmermann.Im Dezember 2016 wurde der Regionalverband LKR RLP Südwest gegründet.Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis 210 (PS) für die Bundestagswahl 2017 ist der Zweibrücker Familienvater Sergej Weber.Im Europäischen Parlament in Brüssel sind fünf Abgeordnete für die Partei aktiv, in der Bremer Bürgerschaft drei Abgeordnete; in Rheinland-Pfalz hat die Partei 11 Mandate in den kommunalen Gremien, im Saarland drei Mandate, in Hessen vier Mandate, in Baden-Württemberg sieben Mandate, in Niedersachsen 18 Mandate und in NRW und Bayern weitere Mandate.



Bildinformation: Sie und Ihre Begleitung sind zu meinem Vortrag herzlich willkommen. Prof. Dr.-Ing. Uwe Zimmermann (Quelle: LKR)