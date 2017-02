Schweizer Erfindung „andi“ lädt mit Stil: Neue, kabellose Ladestationen und Hüllen für iPhone und Samsung

(fair-NEWS)

• Schluss mit nerviger Suche nach Ladegerät und Kabelsalat• Ladestation hält magnetisch und lädt gleichzeitig induktiv• Zum Patent angemeldete Technologie reduziert Streufelder für effizientere Energieübertragung• Designed in Switzerland, Made in GermanyWer kennt das nicht? Der Akku des Smartphones ist fast leer und das Ladekabel liegt zu Hause. Tecflower, ein führender Anbieter für kabellose Energie, bietet jetzt Abhilfe: Die neue Produktreihe „andi“ rüstet Android- und iOS-Smartphones mit magnetischer, drahtloser Ladetechnik nach. Der Clou: Das Smartphone hält dank innovativer Magnethalterung frei an der Ladestation und sichert so – direkt und einfach – das wichtigste Werkzeug unserer Zeit. Das Starter-Kit mit Desktop Charger und Ladeschale ist ab sofort über andi.store erhältlich.Wireless-Charging für den Schreibtisch: andi Desktop ChargerMit andi wird das Aufladen des Smartphones stressfreier als je zuvor - ob iPhone, Samsung Galaxy oder andere Geräte mit Qi-zertifizierter Ladefunktion. Mit dem andi Case dockt das Smartphone an den Wireless Desktop Charger an und startet den Ladeprozess. Ohne Kabelsalat, komplett drahtlos.Innovation: Wireless Charging + Magnet = andi-EffektIm Gegensatz zu konventionellen kabellosen Ladesystemen wird Energie durch die neuartige Technologie effizienter transportiert und magnetische Streufelder werden eliminiert. GPS und Kompassfunktion des Smartphones werden dabei nicht beeinträchtigt. Per Magnet hält die Dockingstation das Smartphone absolut rutschfest und lädt es drahtlos auf.„Wir bei Tecflower nutzen für unsere Projekte selbst täglich die verschiedensten Smartphones, doch das ständige Aufladen per Kabel oder bestehendes Wireless Charging konnte weder unsere funktionalen noch ästhetischen Anforderungen erfüllen. Also haben wir kurzerhand selbst eine einzigartige Produktreihe für kabelloses Laden entwickelt“, erinnert sich Marco di Renzo, Head of Design bei Tecflower.Schwebehülle für iOS & AndroidEine hauchdünne Schale macht das Handy „andi-ready“. Für iPhones beinhaltet die Schale sowohl die Magnetfunktion als auch die Wireless-Charging-Funktionalität. Galaxy-Smartphones mit Qi-Ladestandard halten mit dem Case magnetisch fest. Das Gerät schwebt, lädt und ist stets im Blick.Designed in Switzerland, Made in GermanyEgal ob im Büro, unterwegs oder zu Hause: Die soliden Ladestationen sind in der Schweiz entworfen und werden mit hochwertigen Materialien wie Quinel Nubuk-Applikation und Metallelementen in Deutschland produziert.Ab sofort für viele gängige Geräte verfügbarDer Wireless Desktop Charger ist in den zeitlosen Farben Schwarz und Weiß verfügbar. Das hochwertige Cover gibt es in Schwarz und Weiß für iPhone 6 /iPhone 6 Plus, iPhone 6s/iPhone 6s Plus, iPhone 7/iPhone 7 Plus sowie für Samsung Galaxy 6/Galaxy S6 Edge/Galaxy S6 Edge +, Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge. Alle anderen gängigen Android- und iOS-Geräte können über ein Sticky-Pad an die Docking Station angeschlossen werden. Zum Kombipreis von 159,60 Euro ist das Starter-Kit mit Desktop Charger und Ladeschale ab sofort über andi.store erhältlich.



Bildinformation: Schweizer Erfindung „andi“ lädt mit Stil: Neue, kabellose Ladestationen und Hüllen für iPhone und Samsung