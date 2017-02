Kostenfreier Expertenkreis: Wärmepumpen – die Technologie für die Zukunft?

(fair-NEWS)

Hamburg, 16. Februar 2017 – Die ZEBAU GmbH veranstaltet am 19. April 2017 von 16 - 19 Uhr einen Expertenkreis zur Effizienz von Wärmepumpen in Hamburg. Planer, Energieberater, Architekten, Ingenieure und kommunale Vertreter können sich informieren, wo-rauf bei Planung, Ausführung und Betrieb von Wärmepumpen zu achten ist. Aktuelle Ergebnisse aus der Forschung helfen bei der richtigen Umsetzung. Die Teilnehmer sind am Ende dazu eingela-den, über die referierten Themen zu diskutieren.Die Wärmepumpentechnologie hat sich am Markt als häufig eingesetz-tes System zur energieeffizienten Gebäudebeheizung etabliert. Doch nur bei richtiger Auslegung und Ausführung erleben die Nutzer auch einen wirtschaftlichen Betrieb. Die resultierenden Jahresarbeitszahlen entsprechen häufig nicht den vorher berechneten Leistungen der Wär-mepumpen. Notwendige Vorlauftemperaturen, der Einsatz von Puffer-speichern, Nutzerverhalten und weitere Faktoren beeinflussen die Leis-tung der Anlagen. Um hohe Stromkosten und Nachjustierungen an den Anlagen zu vermeiden, müssen die unterschiedlichen Arbeitsschritte von der Planung bis zum Betrieb gut aufeinander abgestimmt sein. Erst dann kann die Anlage effizient arbeiten und ihre volle Leistung entfalten.Monitoring erweist sich als wirksames Instrument, um Fehlerquellen an Wärmepumpen ausfindig zu machen. Die daraus gewonnenen Richtli-nien ermöglichen einen fehlerfreieren Einsatz. Seit mehr als 10 Jahren erforscht das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE die Per-formance von Wärmepumpen. Dr. Marek Miara vom Fraunhofer-Institut ISE Freiburg gibt einen Überblick über die neuen Erkenntnisse aus Mo-nitoring und Forschung. Ein spezieller Fokus liegt bei seinem Vortrag auf der erreichten Effizienz der Anlagen sowie auf den Faktoren, die diese Effizienz beeinflussen. Außerdem stellt er zwei neue VDI-Richtlinien vor, die unter anderem beim korrekten Installieren von Wärmepumpenanla-gen helfen sollen. Bernd Schwarzfeld von BZE-ÖKOPLAN Büro für zeitgemäße Energie-anwendung erklärt, welche Wärmepumpensysteme eingesetzt werden können. Konkrete Beispiele aus Gebäuden und Quartieren zeigen die vielfältigen Einflüsse, die die Entscheidung für ein Wärmepumpensys-tem bestimmen. Eine Kombination aus Wärmepumpe und Eisspeicher ist eine mögliche Lösung unter vielen, die Herr Schwarzfeld vorstellt.Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wir bitten um verbindliche Anmeldun-gen zum kostenfreien Expertenkreis:am Mittwoch, den 19. April 201716.00 – 19.00 UhrHaus des Sports, Olympiasaal, Schäferkampsallee 1,20357 HamburgAnmeldungen: info@zebau.de oder Tel. 040-380 384-0Homepage des Veranstalters: www.zebau.de Die ZEBAU GmbH veranstaltet den Expertenkreis im Auftrag der Ham-burger Behörde für Umwelt und Energie. Offizieller Medienpartner ist die Enbausa GmbH.Die ZEBAU GmbH in Hamburg wurde 2000 gegründet. Die unabhängige, halböffentliche norddeutsche Netzwerkstelle für Bauherren, Planer und Kommunen hat das Ziel, energieeffi-zientes Bauen und den Einsatz erneuerbarer Energien in der Gebäude- und Stadtplanung zu etablieren. Das interdisziplinäre Team aus Architekten, Ingenieuren, Stadtplanern sowie Umwelt- und Kommunikationswissenschaftlern ist in den Feldern Projektentwicklung, Kom-munaler Klimaschutz, Gutachten, Beratung, Planung, Qualitätssicherung, Zertifizierung, Weiterbildung und Kommunikation aktiv und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand. Die Hamburger Allianz für Familien hat die ZEBAU GmbH als familienfreundli-ches Unternehmen ausgezeichnet.