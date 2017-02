Mit Amari asiatische Feste feiern und kulturelle Höhepunkte hautnah erleben

(fair-NEWS)

Bangkok/Frankfurt am Main, 21. Februar 2017: Feste bringen Menschen aus verschiedensten Lebensbereichen zusammen und sind eine großartige Möglichkeit, um mehr über die Kultur einer Gemeinschaft zu erfahren. Von Songkran, dem traditionellen Neujahrsfest der Thai-Völker, über das dreitätige Phanom Rung-Fest bis hin zu Pohela Boishakh, dem ersten Tag des bengalischen Kalendars, sowie zur Massenhochzeit Baba Wedding: 2017 hält zahlreiche Feierlichkeiten für Urlauber bereit, die sie bei einem Aufenthalt in einer Destination von Amari hautnah miterleben.Das kühle Nass mit Amari feiern: Songkran in ThailandEine feucht-fröhliche Angelegenheit ist das thailändische Songkran-Fest vom 13. bis zum 15. April: Bei den mehrtägigen Feierlichkeiten liefern sich die Menschen eine wilde Wasserschlacht auf den Straßen. Hinter diesem Brauch steckt allerdings weit mehr als nur Spaß: Das traditionelle Neujahrsfest der Thai ist eine Zeit des Neuanfangs und der Reinigung – das Wasser symbolisiert dabei den Neubeginn. Das Festival ist ideal, um Spaß mit Freunden und der Familie zu haben. Das Amari Watergate Bangkok, Amari Koh Samui, Amari Hua Hin, Amari Vogue Krabi oder Amari Phuket bieten nach den ausgelassenen Partys den idealen Rückzugsort, um sich vom Trubel zu erholen. Feierwütigen bietet Amari das „Super Saver Package“ an: Gäste profitieren von kostenlosen Zimmer-Upgrades, Vergünstigungen auf Speisen und Getränke sowie auf Spa-Behandlungen im Breeze Spa und vielem mehr. Das Arrangement ist ab rund 91 Euro pro Nacht buchbar.Pohela Boishakh in Dhaka - das Bengalische Neujahr im Amari Dhaka genießenAm 14. April markiert Pohela Boishakh den ersten Tag des neuen Jahres im Bengalischen Kalender. Mit traditionellen Kostümen und Skulpturen in den buntesten Farben ziehen die Einwohner Dhakas bei einer Prozession durch die Straßen. Wer den kulturellen Höhepunkt des Jahres erleben und mit Komfort verbinden will, ist im Amari Dhaka am richtigen Ort. Bis zum 30. Dezember 2017 erhalten Gäste ein kostenloses Upgrade auf die nächste Zimmerkategorie bei einer Direktbuchung über die Webseite. Ein Aufenthalt ist ab rund 142 Euro pro Nacht buchbar.Mit Amari Buriram United magische Sonnenaufgänge während des Phanom Rung Historical Park Festivals sehenDer genialen Bauweise des beeindruckenden Prasat Phanom Rung Tempels, der zwischen dem zehnten und zwölften Jahrhundert auf der Kuppe eines erloschenen Vulkans entstand, ist es zu verdanken, das seit 1988 das dreitägige Phanom Rung-Fest stattfindet, dass jedes Jahr Tausende Besucher anlockt. Vom 3. bis zum 5. April sind an diesem Ort spektakuläre Sonnenaufgänge zu sehen, der Korridor am Eingang des Tempels ist exakt so ausgerichtet, dass die Strahlen der aufgehenden Sonne durch diesen hindurch und auf die heilige Statue Lingam fallen. Eine Reise nach Buriram wird mit einem Aufenthalt im einzigen Fußball-Themenhotel Thailands, dem Amari Buriram United, noch unvergesslicher: Die Preise starten ab rund 85 Euro pro Nacht, mit einer Online-Direktbuchung über Amari genießen Gäste ein kostenloses Zimmer-Upgrade.Das seltene und exotische Baba-Hochzeitsfest mit Amari Phuket erlebenAls Peranakan, in Phuket und Südostasien auch Baba genannt, werden die Nachkommen chinesischer Migranten, die während des 19. Jahrhunderts für den Abbau von und Handel mit Zinn ins Land strömten, bezeichnet. Mitte Juni jeden Jahres zelebrieren die Angehörigen der Volksgruppe eine jahrhundertalte Tradition, die Baba Wedding, um das kulturelle Erbe zu bewahren. Die sino-portugiesischen Villen in der Altstadt bilden die Kulisse der farbenfrohen Massenhochzeit: Es wird geheiratet und gefeiert, Straßenumzüge finden statt und alle Bräute und Bräutigame sind in traditionellen Trachten zu bestaunen. Mit dem „Uncovered Package“ erwartet Gäste im Amari Phuket ein dreitägiger Aufenthalt in einem Zimmer der Kategorie Superior Ocean Facing inklusive Begrüßungsgeschenk, halbtägiger Führung durch die Altstadt von Phuket, privatem Kochkurs, 20 Prozent Rabatt in den Restaurants und im Breeze Spa, Late Check-out bis 16 Uhr sowie Abschiedsgeschenk, buchbar ab rund 631 Euro.Alle Arrangements sind unter de.amari.com/hotelpackage/ zu finden.



Bildinformation: Mit Amari asiatische Feste feiern und kulturelle Höhepunkte hautnah erleben