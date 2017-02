Alt-Unternehmensinhaber berichten

(fair-NEWS)

In Deutschland führt der demographische Wandel und Gründungsboom nach der Wiedervereinigungzu einem Angebotsüberhang an Unternehmen, die übergeben werden müssen. Demnach stehendeutschlandweit ungefähr 620.000 Firmen bis 2018 vor einer möglichen Firmenübergabe, wovon ca.4 Mio. Beschäftigte betroffen sind. Laut einer Studie der KfW beträgt das Verhältnis zwischen 1Unternehmen und potenziellen Nachfolgern derzeit teilweise 5 zu 1.Neben dem Rekordtief an Nachfolgern kommt die zunehmende Digitalisierung vonGeschäftsprozessen sowie der Kundenbindung und -gewinnung erschwerend hinzu. Ferner ist fürviele Unternehmer die Altersvorsorge und damit die Lebensqualität nach dem Unternehmertum vomerfolgreichen Verkauf des Unternehmens abhängig. Hier sieht das Unternehmer Radio​, eineInitiative der Unternehmensberatung INTAGUS ​und der Agentur für digitales Marketing PHONCakuten ​Handlungsbedarf.Die Sensibilisierung für das Thema ist ein wesentliches Ziel der Initiative. “Daher liegt es unsbesonders am Herzen, anhand von praktischen Erfahrungen von Alt-Inhabern die nötige Inspirationzu liefern und Lösungswege aufzuzeigen”, so Prof. Dr. Holger Wassermann von INTAGUS. Mit demPodcast können sich Unternehmer anonym und kostenlos zu diesem sensiblen Thema informieren,ohne dass Geschäftspartner und Mitarbeiter bereits in dieser frühen Phase von den Planungenerfahren. Daher auch der Name “Unternehmer Radio”.Wöchentlich erscheinen (Dienstags und Freitags) auf www.unternehmer-radio.de ​ PodcastEpisoden mit wechselnden Interviewpartnern. Experten geben Tipps und Hilfestellungen.Alt-Inhabern und Nachfolgern berichten von ihren persönlichen Erfahrungen. Fragen wie: “Was warfür Sie die größte Herausforderung im Rahmen der Nachfolge? Welchen Tipp geben Sie anderenUnternehmern, denen die Nachfolge noch bevorsteht? Wie sieht ihr Leben nach der erfolgreichenÜbergabe aus?” werden in ca. 30 minütigen Interviews besprochen.In einem vom Unternehmer Radio entwickelten Selbsttest, werden dringende Fragen zurVorbereitung der Nachfolgeplanung berücksichtigt: Branche, Geschäftsmodell, Kunden, Mitarbeiterund der Stand der Digitalisierung werden in eine genauere Betrachtung gezogen.“Die erfolgreiche Übergabe ist von Schlüsselfaktoren abhängig. Uns war es wichtig, dass derUnternehmer direkt ins Handeln übergeht und durch die Beantwortung der Fragen eine Betrachtungder eigenen IST-Situation erhält.”, so Danilo ​Manca, Geschäftsführer von PHONC.Näheres zu den Initiatoren.Die Fachexperten für Unternehmensnachfolge von INTAGUS​ unterstützen mittelständischeUnternehmer und Nachfolger bei der Durchführung ihrer Unternehmensnachfolge. JedesUnternehmen ist anders, so ist auch jede Nachfolge anders. Genau auf diese individuelle Situationstellt sich INTAGUS ein, um das eine gemeinsame Ziel zu erreichen: eine erfolgreiche Übergabedes Unternehmens an die nächste Generation.Die Agentur für digitales Marketing PHONC,​ hilft mittelständischen Unternehmen dabei Neukundenüber das Internet zu gewinnen. Denn die Kunden von Morgen erreichen wir schon heute überGoogle, YouTube und Facebook. Dabei stützt sich die laufende Beratung auf die Erfolgsmessungdurch Tracking und Datenanalyse, um eine Grundlage für langfristigen Erfolg zu schaffen.Zusätzliche Informationen finden Sie unter:Internet: www.unternehmer-radio.de Facebook: www.facebook.com/UnternehmerRadio



Bildinformation: Alt-Unternehmensinhaber berichten