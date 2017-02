Kulinarische Leidenschaft für das Besondere im persönlichen Rahmen: Sternekoch Jens Rittmeyer präsentiert erstmalig sein Nordisches Signature-Menü im Restaurant N°4 des Navigare NSBhotel Buxtehude

(fair-NEWS)

Hamburg, Februar 2017Jens Rittmeyer präsentiert als neuer Küchenchef des Navigare NSBhotel Buxtehude ab sofort die neue Speisekarte des Fine Dining Restaurants N°4. Mit seinen mehrfach prämierten Kochkünsten nimmt der Sternekoch seine Gäste mit auf eine kulinarische Reise, auf der er seine nordische Küche mit besonderem Fokus auf alte, teils vergessene Gemüsesorten und frisch gekochte, innovative Saucen präsentiert. Und wenn Rittmeyer Fisch und Fleisch zubereitet, dann wird selbstverständlich auch dabei immer auf besondere Qualitäten aus dem Meer oder von kleinen Erzeugern am Land geachtet.Ein einzigartiges gastronomisches Konzept erwartet Jens Rittmeyer´s Gäste im N°4 des Navigare NSBhotel Buxtehude. Mit nur 4 Tischen für jeweils maximal 4 Personen können im N°4 in persönlicher Atmosphäre kulinarische Höhepunkte „first hand“ erlebt werden. Sternekoch Jens Rittmeyer und sein Team vollenden ihre Kreationen erst vor den Augen der Gäste, wenn beispielsweise eine auf Meersalz gebackene Zwiebel am Tisch final zubereitet wird. Der persönliche Service kümmert sich vorab darum, dass auch spezielle Wünsche der Gäste beachtet werden.In seinem unverwechselbaren Stil serviert Jens Rittmeyer „Nordische Küche at its finest“ – das Menü umfasst moderne und vor allem dabei immer leicht bekömmliche Gerichte, wie beispielsweise ein Färöer-Lachs mit leicht geräucherter Buttermilch oder aber ein Gericht mit verschiedenen Beten, gebeizter Makrele und feinem Ölrauke-Sud sowie edelstes Holstein-Wagyu Rind in einem Zitronenthymiansud.Jens Rittmeyer kocht im N°4 des Navigare NSBhotel Buxtehude mit Zutaten aus der Region und dabei immer im Kreislauf der Natur. Eine besondere Leidenschaft hat er für geschmacksintensive und kreative Saucen, wobei immer sein Credo gilt „Ohne Sauce kein Vergnügen!“, d.h. jedes Gericht wird immer mit reichlich Sauce serviert.Ergänzt wird das kulinarische Erlebnis im N°4 durch neue Deko- und Einrichtungselemente. Gemütlicher, typisch norddeutscher roter Backstein trifft auf warme Naturstoffe wie Birkenholz.Ab sofort sind Reservierungen für das Fine Dining Restaurant N°4 telefonisch unter 04161-74900 möglich. Eine Reservierung für den selbigen Tag muss bis 16 Uhr erfolgen.Das Restaurant N°4 hat von Mittwoch bis Samstag geöffnet und es sind Reservierungen für 18:30 Uhr oder 19:30 Uhr möglich.Der Preis für das 9-Gänge Menü von Jens Rittmeyer beträgt 95 € pro Person.Weitere Informationen unter www.hotel-navigare.com



Bildinformation: Kulinarische Leidenschaft für das Besondere im persönlichen Rahmen: Sternekoch Jens Rittmeyer präsentiert erstmalig sein Nordisches Signature-Menü im Restaurant N°4 des Navigare NSBhotel Buxtehude