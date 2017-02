Schlesofaz - Die schlechteste Software aller Zeiten...

(fair-NEWS) Die banalste und einfachste Software, ohne jedes visuelle Glanzlicht! Nur etwas für eingefleischte 'Bürokraten'.



Das ist der PC-Tischrechner, die uninnovative Software schlechthin.



Eine sterbenslangweilige Bedieneroberfläche: einfach nur nützlich und sonst gar nichts. Wie grausam!?



"Da staut der Computer-Nerd: Was für eine einfallslose Funktionalität? Man kann einfach nur rechnen sonst nichts? GENAU! So wie jeder gewöhnliche Taschenrechner!



Aber Buchhalter, Kalkulatorinen, Revisoren, Kauffrauen aller Branchen, Betriebswirte, Verwaltungsangestellte, alle sind entzückt: naheliegend, einfach und funktionell, genau was sie benötigen.



Der alte Tischrechner mit Kontrollstreifen kann auf den Elektronikschrottplatz, denn der PC-Tischrechner funktioniert ganz genauso, ist aber flexibler und hat mehr Möglichkeiten. Außerdem staubt er nicht ein und geht auch nicht kaputt.



Schon im Jahr 2000 erdacht, entwickelt und programmiert von einem ehemaligen (Versicherungs-!) Kaufmann, der 'keine Ahnung' hat, was Sache ist und dem jeder vermeintliche Profi-Programmierer mit hochgezogenen Augenbrauen begegnet.



Nur seine Kunden sehen das anders:



Zuständiger Mitarbeiter einer Behörde: "wir waren schon lange auf der Suche nach einer Software, die die Tischrechner auf den Scheibtischen ersetzt.



Der PC-Tischrechner ist genau die Lösung, die wir gesucht haben. Er verbindet die Vorteile einer PC-Software mit der einfachen Bedienung eines kaufmännischen Tischrechners und er funktioniert auch genau so. Besser noch: der Kontrollstreifen kann kopiert, beschriftet, gedruckt, gespeichert & bearbeitet werden.



Und endlich eine Software, die schnell und effektiv auch komplett per Tastatur bedient werden kann."