Düsseldorf, 21. Februar 2017. Ab sofort können die Reisebüros der mehr als 1.000 Mitglieder zählenden AER Kooperation auf einen weiteren starken Partner setzen: Der Düsseldorfer Pauschalreiseveranstalter Anex Tour ist das neueste Produkt im Sortiment der Kooperation.„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Anex Tour, dem Newcomer unter den deutschen Reiseveranstaltern. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von reisebürofreundlichen Mehrwerten, auf die wir großen Wert legen“, erklärt Pedro Turbany, Vorstand der AER Kooperation AG. „Mit einem starken Partner wie Anex Tour an der Seite werden wir im Pauschalreisegeschäft weiter wachsen.“„Mit der AER Kooperation gehen wir den nächsten Schritt und bauen unsere Präsenz in der Fläche weiter aus. Eine auf Wachstum ausgerichtete Reisebürokooperation wie AER ist die passende Symbiose aus Unternehmertum und strategischer Markterschließung“, so Carsten Burgmann, Direktor Vertrieb bei Anex Tour.



Bildinformation: AER Kooperation wird neuer Vertriebspartner von Anex Tour