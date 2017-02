ClaudioDiamanti - eggynialer Post der Persönlichkeit

(fair-NEWS)

Das Label für bunte, auffallende und individuelle Kommunikationsoutfits „Claudio Diamanti“ will weiterwachsen und benötigt daher frisches Investitionskapital. Deshalb starteten wir ein spannendes Crowdfunding-Projekt, bei dem jeder einen Beitrag leisten kann, egal in welcher Höhe. Wollt auch Ihr, dass jetzt höchst individuelle, kommunikative Outfits in der Breite für Leute angeboten werden können, die sich persönlich, eggynial ausdrücken und damit reichlich Spaß haben möchten, dann helft uns! Unterstützt uns bei unserem Projekt, es gibt selbstverständlich individuelle, attraktive „Dankeschöns“. Ihr helft auch im Sinne von Aufträgen und Arbeitsplätzen in Deutschland. Vielen Dank und viel Spaß beim „Funden“. Express yourself!



Bildinformation: ClaudioDiamanti