Eine schöne Idee für einen lohnenswerten Zweck

„Heimat – grenzenlos“ ist ein Buch für den guten Zweck - geschrieben von Menschen für Menschen - um zu helfen!Auszug Bewertung Amazon:Eine schöne Idee für einen lohnenswerten ZweckDieses Buch ist eine Sammlung wunderschöner Geschichten und Gedichte.Viele Autoren von mystrorys haben ihre Werke honorarfrei in einem Buch zusammengefasst. Klasse Arbeiten dabei. Echt lesenswert. Für jeden, der gern liest, dem aber ganze Romane zu viel sind ... hier findet er, was er sucht. "Heimat - grenzenlos" kann ich nur empfehlen. Ob nun für sich selbst oder zum Verschenken. Ein Gewinn ist es in jedem Bücherregal.https://www.amazon.de/Heimat-grenzenlos-Anthologie-Karin-Pfolz/dp/390305674X/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1478951847&sr=1-4Buchbeschreibung:Gesicht zeigen, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und rechtsextreme Gewalt. Dies wollen die Autoren von MyStory, einer deutschsprachigen Autorenplattform. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg und verfassten Kurzgeschichten, Briefe und Gedichte für Groß und Klein zum Thema "Heimat ist, wo dein Herz schlägt". Die AutorInnen verzichten auf jegliches Honorar, so geht der Nettoerlös vollständig an "Gesicht zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V.".Taschenbuch: 160 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (4. März 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 390305674XISBN-13: 978-3903056749Über den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Karina-Verlag