Seminar »Veränderung selbst gestalten« mit Dr. Verena Thiem

Wer selbst Gestalter in Veränderungsprozessen sein möchte, braucht das Wissen um die eigenen Ressourcen, die Bereitschaft, etwaige Hürden zu überwinden und das Vertrauen darauf, dass Wege dort entstehen werden, wo sie nötig sind, um Veränderung Wirklichkeit werden zu lassen. Denn sowohl Veränderung als auch der Umgang mit ihr sind erlernbar.SCHWERPUNKTE• Mit Veränderungen im Außen umgehen• Veränderungen aktiv anstoßen• Ungewissheit annehmen lernen• Ressourcen kraftsparend einsetzen• Muster erkennen, die Veränderung verhindern• Umgang mit Widerständen in Veränderungsprozessen• Praxisnahe Lösungsansätze für Themen der TeilnehmerNUTZEN• Sie werden zum Regisseur Ihrer eigenen Veränderung• Sie erleben Veränderung in Denken, Fühlen und Handeln• Sie erkennen Ihre veränderte Wirkung auf Ihre Umwelt und lernen damitumzugehen• Sie fokussieren auf das, was tatsächlich veränderbar ist• Der Austausch mit anderen Teilnehmern unterstützt Ihre persönliche EntwicklungFÜR WEN IST DIESES SEMINAR GEEIGNET?Jeder, der mit Veränderungen von außen umgehen muss oder lernen möchte, gezielt eigene Veränderungsprozesse zu gestalten.TRAINERINDr. Verena Thiem begleitet nach vielen Jahren Führungserfahrung im gehobenen Management als Coach und Beraterin Menschen und Unternehmen auf dem Weg durch Veränderungsprozesse.Termin: Sa., 22. April 2017, 09 bis 17 UhrVeranstaltungsort: 1130 Wien, Firmiangasse 21, Seminarraum im GrünenTrainerin: Dr. Verena ThiemKosten: EUR 290,- inkl. USt. fürSeminarunterlagenSnacks und GetränkeTeilnahmezertifikatInformation und Anmeldung unter www.verenathiem.com/seminar-veraenderung/